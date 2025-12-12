Katzen, Zombies und Mads Mikkelsen als Monsterjäger: Alle 10 Filme der Fantasy Filmfest White Nights 2026 im Überblick

Genre-Fans können ab sofort Karten für die White Nights des Fantasy Filmfests kaufen und sich auf Mads Mikkelsen, Mäuse in der Midlife-Krise und mörderische Heilige freuen.

Das Fantasy Filmfest 2025 liegt hinter uns, aber mit dem neuen Jahr kehrt das deutsche Genre-Festival wieder mit den kürzeren Ablegern der Fantasy Filmfest White Nights und Nights zurück. Für das Programm der Fantasy Filmfest White Nights 2026 beginnt am heutigen 2. Januar der Ticket-Vorverkauf für Einzelkarten. Zehn neue Filme, die erstmals in Deutschland zu sehen sein werden, bringen jede Menge Horror, Thriller-Spannung und Fantastisches in euren Winter.

Diese 10 Filme laufen im Programm der Fantasy Filmfest White Nights 2026

Wie immer wird die Winter-Edition des Fantasy Filmfests in sieben deutschen Städten ausgetragen. An drei aufeinanderfolgenden Wochenenden laufen die White Nights in folgenden Metropolen:

17. bis 18. Januar 2026 : Stuttgart

: Stuttgart 24. bis 25. Januar 2026 : Berlin, Frankfurt, Köln, München, Nürnberg

: Berlin, Frankfurt, Köln, München, Nürnberg 31. Januar bis 1. Februar 2026: Hamburg

Nach dem starken Hunde-Horror des letzten Fantasy Filmfests, darf sich nun eine Katze in einer Zombie-Komödie austoben. Außerdem begibt sich Mads Mikkelsen für Hannibal-Schöpfer Bryan Fuller auf die Jagd nach dem Monster unterm Bett und in Italien geht ein Jesus ähnelnder Schrecken um. Hier findet ihr alle zehn Filme der White Nights kurz und knackig zusammengefasst:

Wer an den drei Winterwochenenden im Januar keine Zeit hat, die White Nights zu besuchen, kann sich außerdem auf die Fantasy Filmfest Nights freuen, die voraussichtlich wieder im Mai stattfinden werden, bevor das Hauptfestival im Herbst zurückkehrt.

Sobald wir erste Filme aus dem Programm 2026 gesehen haben und sie euch empfehlen können, findet ihr hier auch die dazugehörigen Film-Checks und Tipps verlinkt.

