Kaum jemand hätte gedacht, dass Avatar und dieser 25 Jahre alte Sci-Fi-Film zur selben Zeit spielen

Sci-Fi-Filme wie Avatar spielen oft in der fernen Zukunft. Manchmal wirkt es aber mehr als befremdlich, wenn man realisiert, welche Titel zur selben Zeit spielen.

Die meisten Film-Fans wissen, dass Zurück in die Zukunft II im Jahr 2015 spielt, was längst hinter uns liegt. Immer eine Gefahr, wenn das Science-Fiction-Abenteuer in der nahen Zukunft angesiedelt ist. Anders ist das bei Titeln wie Avatar - Aufbruch nach Pandora, die in eine ferne Zukunft blicken. Befremdlich wird es dann höchstens, wenn man feststellt, welche anderen Filme aus dem Genre zur selben Zeit stattfinden.

Beispiele gefälligst? Bitteschön ...

Vorsicht, Spoiler voraus!

Der Sci-Fi-Blockbuster Avatar spielt zur gleichen Zeit wie Vanilla Sky mit Tom Cruise

Richtig gelesen: James Camerons aufwendig produziertes und äußerst lukratives Effektgewitter, dessen Sequel Avatar 3: Fire and Ash aktuell im Kino zu sehen ist, spielt im Jahr 2154, also etwa zur selben Zeit wie Vanilla Sky, das 2151 angesiedelt ist. Dabei handelt es sich um einen fast vergessenen Mystery-Thriller mit Tom Cruise aus dem Jahr 2001, der erst in seinen letzten Minuten preisgibt, dass wir uns bereits in der fernen Zukunft befinden.

Die Story von Vanilla Sky beginnt in der Gegenwart und handelt von einem millionenschweren Playboy (Cruise), dessen Gesicht entstellt wird, woraufhin er die große Liebe findet. In Wahrheit hat er sich jedoch einfrieren lassen und die große Lovestory war Teil seines Kryostasis-Traums, aus dem er am Ende über 150 Jahre später erwacht. Falls ihm dann langweilig wird, kann er vielleicht via Avatar-Technologie Pandora besuchen.

Cameron Crowes Film, der ganz im Sinne von Avatar eine der teuersten Szenen aller Zeiten enthält, ist ein Remake des spanisches Films Öffne die Augen. In beiden Versionen spielt Penélope Cruz das Love Interest. Streamen könnt ihr das Remake mit Mr. Cruise bei Paramount+.



Diese und weitere Sci-Fi-Gleichzeitigkeiten machen derzeit dank eines viralen Videos in den sozialen Medien die Runde. Darin kommen auch weitere spannende Beispiele wie Elysium und Interstellar, Starship Troopers und Matrix oder Star Trek Beyond und Das fünfte Element vor. Seht selbst:

Eines der größten Sci-Fi-Meisterwerke überhaupt spielt 2026

Ein amtlicher Meilenstein des Science-Fiction-Genres ist übrigens im neuen Jahr 2026 angesiedelt. Dabei handelt es sich um Fritz Langs deutschen Stummfilmklassiker Metropolis, der kommendes Jahr 100-jähriges Jubiläum feiert. Kaum zu glauben, schaut man sich die nach wie vor beeindruckenden Effekte der futuristischen Fabel über die Zweiklassengesellschaft von Zukunft (und auch Gegenwart) an.

Bis vorletztes Jahr war auch eine Metropolis-Serie vom Mr. Robot-Macher Sam Esmail in Arbeit. Die wurde dann aber im Laufe der Hollywood-Streiks eingestampft. An anderen Remakes und vor allem auch Sci-Fi-Storys wird es uns in Zukunft aber nicht mangeln.