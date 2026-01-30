Kaum jemand hat ihn im Kino gesehen, aber dieser Kriegsfilm aus dem Jahr 2021 ist absolut einzigartig

Ein einzigartiger Kriegsfilm mit großartigen Bewertungen und einer unglaublicherweise wahren Geschichte wurde im Kino viel zu sehr übersehen.

Die wahre Geschichte eines Soldaten, der nichts vom Ende des Krieges mitbekommt, wurde 2021 zu einem der außergewöhnlichsten Anti-Kriegsfilme. Die Rede ist von Onoda - 10.000 Nächte im Dschungel von Arthur Harari, der auf Rotten Tomatoes eine überaus positive Bewertung von 97 Prozent genießt.

Im internationalen Kino spielte der Film allerdings gerade mal 195.00 US-Dollar ein, wie The Numbers meldete.

Einer der besten Kriegsfilme der letzten Jahre: Onoda - 10.000 Nächte im Dschungel

Erzählt wird die verblüffenderweise wahre Geschichte des Soldaten Hiro Onoda (Yuya Endo), der fast 30 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs noch immer nichts von der Kapitulation Japans ahnte. 1944 wurde er auf die Philippinen-Insel Lubang entsendet, um amerikanische Truppen aufzuhalten. Als er Nachricht vom Ende des Krieges erhält, wittert er einen Hinterhalt der Alliierten – und verharrt 10.000 weitere Tage und Nächte im Dschungel, stets auf der Hut vor dem nie kommenden Feind.

Sogar Werner Herzog fand das Thema faszinierend, widmete ihm aber keine Doku, sondern schrieb mit Das Dämmern der Welt * ein gefeiertes Buch zum Thema. Und auch bei Filmstarts ist man begeistert von dem fast dreistündigen Kriegsfilm-Epos. Im Fazit heißt es dort:

Arthur Harari nimmt sich die unglaubliche Lebensbiographie des Soldaten Onoda als Ausgangspunkt für einen originellen Antikriegsfilm. Onoda – 10 000 Nächte im Dschungel dekonstruiert den kriegerischen Heldenmythos als Zustand blinder Gehorsamkeit, bis jedes Gespür für Zeit, Raum und Mitmenschen verlorengeht.

Den französischen Filmemacher Harari kennt man mittlerweile auch als Autor des oscarprämierten Drehbuchs zu Anatomie eines Falls.

Wo kann man den Kriegsfilm Onoda streamen?

Onoda - 10.000 Nächte im Dschungel ist aktuell leider in keiner Streaming-Flat vorhanden. Ihr könnt das Kriegsdrama aber als Leih- und Kauftitel bei Amazon, YouTube und Apple TV abrufen.

