Kaum jemand kennt noch diesen versauten Fantasyfilm, der vor 51 Jahren verboten wurde – ihr könnt ihn heute einfach streamen

Mitte der 70er ist ein provokanter Mix aus Fantasy- und Erotikfilm erschienen, der stark polarisierte. Heute könnt ihr euch einfach selbst von dem Skandalwerk überzeugen.

Die meisten Filmfans dürften Die Schöne und das Biest kennen, doch nur den wenigsten dürfte auch Das Biest geläufig sein. Der französische Mix aus Fantasy und Erotik erschien 1975 und erhitzte die Gemüter mit seiner Story rund um die Tochter eines reichen Geschäftsmannes, die von einem mysteriösen Monster verführt wird und sich mit diesem in zahlreichen expliziten Sexträumen verstrickt.

Nach seinem Release vor gut 50 Jahren wurde die Aufführung von Das Biest in mehreren Ländern verboten. In Deutschland könnt ihr den Skandalfilm zurzeit einfach bei einem Streaming-Dienst im Abo schauen.

Tabubrechender Fantasy-Skandal Das Biest wurde in mehreren Ländern verboten

Das Biest, der auch unter dem französischen Originaltitel La bête bekannt ist, stammt von dem polnischen Regisseur Walerian Borowczyk (Unmoralische Geschichten). Generell sind die Werke des provokanten Filmemachers für ihre freizügig-expliziten Darstellungen bekannt. Das Biest stellt aber nochmal eine besondere Provokation dar, denn hier überschreitet der Regisseur die Grenzen zwischen Historienfilm, Horror und frivolen Exzessen, die zwischen Mensch und Tier(kreatur) vollzogen werden.

Hier könnt ihr einen deutschen Trailer zu Das Biest schauen:

La Bete - Trailer (Deutsch)

Da Borowczyks Film von 1975 mehrere pornografische Sequenzen enthält, stieß Das Biest damals zur Veröffentlichung in mehreren Ländern wie in den USA und Großbritannien auf Ablehnung. Im Vereinigten Königreich durfte der Streifen selbst in einer geschnittenen Version nicht im Kino gezeigt werden und wurde verboten.

Wie so oft gilt Das Biest mittlerweile als Kultfilm, der in einigen Kreisen für seine mutige, schonungslose Inszenierung gefeiert wird und das sogenannte Monster Erotica-Horror-Subgenre geprägt hat.

Das Biest streamt gerade im Abo

Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid und euch selbst eine Bild von Das Biest machen wollt, braucht ihr nur ein Abo beim Streaming-Dienst MUBI. Hier streamt der derbe Fantasy-Erotik-Mix aktuell in der Flatrate.