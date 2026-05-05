Kaum jemand wusste von ihrer Existenz: Erstmals seit 43 Jahren durften Menschen die lange Fassung von Gremlins sehen

Gremlins ist einer DER Kultfilme der 1980er Jahre. Nun durften wenige Auserwählte die 2,5-Stunden-Rohfassung der Horrorkomödie sehen, die seit 1983 kein Mensch zu Gesicht bekam.

Lange Zeit bevor Baby Yoda der Öffentlichkeit ein kollektives "Awwww" entlockte, eroberte bereits sein geistiges Vorbild mit kulleräugiger Niedlichkeit die Popkultur-Welt im Sturm: Die Rede ist natürlich vom Mogwai Gizmo aus Gremlins – Kleine Monster. Das putzige Wesen ist einer von vielen Faktoren, die die Horrorkomödie aus dem Jahr 1984 zu einem der ikonischsten Filme seines Genres und Jahrzehnts machten.

Ein wahres Fest muss es für diejenigen gewesen sein, die vergangene Woche an einem geheimen Screening teilnehmen durften, das die verschollen geglaubte Rohfassung des Kult-Klassikers präsentierte. Wie der Hollywood Reporter berichtete, luden die Produktionsfirmen Verve und 1201 Films zu dem spaßigen Event ein, bei dem selbstverständlich auch Gremlins-Regisseur Joe Dante (Piranhas) zugegen war.

2,5-Stunden-Fassung von Gremlins wurde erstmals seit 1983 gezeigt

Die ausgewählten Gäste, zu denen hauptsächlich aktuell angesagte Horror-Regisseur:innen und -Autor:innen wie Drew Hancock (Companion) und Akela Cooper (M3GAN) gehörten, wussten zuvor selbst nicht, welcher Streifen gezeigt werden würde. In der Einladung wurde lediglich "ein Film, den niemand jemals gesehen hat" angekündigt.

Die präsentierte Rohfassung – eine digitalisierte Aufarbeitung von Dantes persönlicher VHS-Kopie – stammt aus dem Jahr 1983 und sei voller schmieriger Bleistiftmarkierungen sowie fehlender Szenen, wie Dante selbst an dem Abend vor der "sehr ungewöhnlichen Vorführung" gewarnt haben soll. Diese bis dahin ungesehene Version kommt auf eine Laufzeit von 2,5 Stunden und ist damit knapp 50 Minuten länger als die Fassung, die 1984 in den Kinos startete (und zu einem überragenden Box-Office-Erfolg wurde).

Laut dem Bericht des Hollywood Reporter beinhaltete der Rohschnitt u.a. folgende Änderungen im Vergleich zur Finalfassung:

Der erste Gremlin taucht erst nach etwa einer Stunde Laufzeit auf

auf Insgesamt wird den fiesen Monstern aber jede Menge Screentime gewidmet, allein die berühmte Bar-Szene dauert über zehn Minuten

Man sieht die Gremlins laufen

Kates (Phoebe Cates) Rede, warum sie Weihnachten hasst, fehlt völlig

Übrigens: Ebenfalls zu Gast im Publikum war das Final Destination 6: Bloodlines-Duo Zach Lipovsky und Adam B. Stein, das für die im November 2025 angekündigte Fortsetzung Gremlins 3 das Drehbuch beisteuern wird.

Wann startet Gremlins 3 im Kino?

Bis jetzt steht nur der US-Start des Gremlins-Sequels offiziell fest: Dieser wurde auf den 19. November 2027 gelegt. Hierzulande steht der Termin zwar noch aus, höchstwahrscheinlich werden sich deutsche Fans der Kult-Monster aber auf einen naheliegenden Zeitraum einstellen können.

Als Regisseur wird Chris Columbus (Kevin – Allein zu Haus) fungieren, der bereits das Drehbuch zum ersten Teil schrieb. Steven Spielberg ist darüber hinaus als Produzent dabei.