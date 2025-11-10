Keanu Reeves hat ein Lebensziel, das nichts mit dem Filmemachen zu tun hat: "Will zum Mars"

Action-Star Keanu Reeves will die Erde verlassen. Am liebsten würde er den Mars besuchen, doch ein anderes Ziel würde ihm auch schon reichen.

Keanu Reeves ist heutzutage ein vielbeschäftigter Mann. Während das Universum von John Wick dieses Jahr um das Spin-off Ballerina erweitert wurde und vor kurzem die Komödie Good Fortune - Ein ganz spezieller Schutzengel mit ihm als Engel erschien, hat er zusätzlich ein weiteres Projekt realisiert. Gemeinsam mit Gard Hollinger ist er für die Dokuserie Visionaries auf die Suche nach Genies, Kreativen und Träumern, kurz Visionären, gegangen.

Mit 60 hat Keanu Reeves noch immer den Elan zum Leben

In der Serie erkunden Reeves und Hollinger die Ideen von Menschen von den tiefsten Tiefen bis in die höchsten Höhen. Mit Entertainment Tonight sprachen sie über ihre Gründe für die Serie und Reeves erklärte seinen Wunsch, den Planeten zu verlassen.

Auf die Frage "Hättet ihr beiden dazu Lust, auf diese Reise?" antwortete Reeves mit verträumtem Lächeln: "Ich will zum Mars." Eine klare Ansage, auf die sein Kollege Hollinger bestätigte, dass er Keanu Reeves zum Mars reisen lassen würde.



Im nächsten Atemzug mussten sie jedoch eingestehen, dass es unwahrscheinlich ist, dies zu realisieren. Wann die ersten Menschen auf dem Mars landen, ist schließlich noch unklar, doch die beiden Stars sind sich sicher, dass es nicht mehr zu ihren Lebzeiten geschehen wird.

Plan B: Einfach ins All

Ein Traum, den sich Keanu Reeves realistischerweise erfüllen könnte, wäre ins Weltall zu fliegen. Ein solcher Zwischenschritt statt eines Ausflugs zum Mars wäre vielleicht möglich.

Aber vielleicht nur ins Weltall. Ich würde gerne den blauen Planeten sehen.

Keanu Reeves wäre nicht der erste Star, der sich ins Weltall schießen lässt, um auf den Planeten Erde hinunterzuschauen. Vor ihm haben auch William Shatner und Katy Perry bereits einen Abstecher in die unendlichen Weiten des Alls machen dürfen. Da wäre ein Ausflug für Reeves nicht gänzlich unrealistisch.