Keanu Reeves kämpft gegen Haie: Sci-Fi-Film vom Deadpool-Macher kommt schneller als gedacht

Ein neuer Science-Fiction-Film schleudert John Wick-Star Keanu Reeves bald in einen (Zeit-)Strudel aus Schmugglern, Piraten und Hai-Angriffen – vom Deadpool-Regisseur.

Erst vor zwei Monaten erfuhren wir von einem abgedrehten neuen Sci-Fi-Film, der Keanu Reeves in einen Zeitschleifenkampf gegen Haie und andere Bedrohungen schicken soll. Jetzt kommt das Projekt sogar noch früher als erwartet.

Sci-Fi-Loop für Keanu Reeves: Und täglich grüßt der Hai ...

Beschrieben als Mix aus Edge of Tomorrow und The Shallows trägt der Sci-Fi-Film aktuell den Arbeitstitel Shiver und wird von Regisseur Tim Miller inszeniert, der seine Vorliebe für schräge Action bereits in Deadpool unter Beweis stellte. Auch wenn die Liste von Zeitschleifen-Filmen wie Und täglich grüßt das Murmeltier mittlerweile lang ist, weckt hier ein ungewöhnliches Szenario die Neugier.

Nach Gefährliche Brandung und Speed 2 wagt Keanu Reeves sich wieder aufs Wasser: Der John Wick-Star spielt einen nichtsnutzigen Schmuggler, dessen neuster Karibik-Auftrag leider aus dem Ruder läuft. Seine kriminelle Figur wird verraten und so sind Piraterie und Leichen bald sein geringstes Problem. Denn umzingelt von Soldaten und Haien muss er nicht nur der Situation, sondern auch einer Zeitschleife entkommen, die ihn in diesem Extrem feststecken lässt.

Wie Deadline berichtet, hat das Studio Warner Bros. nun einen Start für Keanus "Hai-Fi-Film" bekanntgegeben: Am 13. August 2027 soll das abgedrehte Abenteuer in den US-Kinos starten. Bei einem großen Studio wie Warner ist sehr wahrscheinlich, dass der deutsche Start zeitnah erfolgen wird, womöglich schon am 12. August 2027.

Dass ein Film weniger als zwei Jahre nach seiner ersten Ankündigung ins Kino kommt, ist ungewöhnlich schnell. Es bedeutet, dass Shiver dieses Jahr gedreht wird und dann aller Voraussicht früher als John Wick: Kapitel 5 startet, zu dem noch keine Drehpläne bekannt sind.

Neben Keanu Reeves sind noch keine weiteren beteiligten Stars im Cast des Sci-Fi-Projekts bekannt. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Ian Shorr (Infinite - Lebe Unendlich). Als Produzent für Tim Millers Film aber unter anderem auch Matthew Vaughn (Kingsmen, Kick-Ass) mit an Bord.

