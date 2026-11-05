Keanu Reeves kämpft seit Jahren darum, seinen besten Fantasyfilm fortzusetzen – und jetzt das

Die Comicverfilmung Constantine gilt vielen als Keanu Reeves' bester Fantasyfilm. Seit langem verfolgt der Star einen zweiten Teil. Doch nun wird der Stoff offenbar noch einmal komplett neu aufgelegt.

Lässig rauchend lässt Keanu Reeves selbst teuflische Dämonen links liegen, bearbeitet ihre Horden mit Weihwasser und einem goldenen Schlagring. Constantine ist mittlerweile 21 Jahre alt und für viele Fans des Stars noch immer sein bester Fantasyfilm. Seit vielen Jahren kämpfen er und Regisseur Francis Lawrence (Die Tribute von Panem) um ein Sequel – doch diese Pläne wurden jetzt offenbar durch eine komplette Neuauflage durchkreuzt.

DC dreht neuen Constantine-Film – bisher ohne Keanu Reeves oder Francis Lawrence

Wie Deadline berichtet, hat DC Studios den Regisseur Francis Galluppi mit einem Drehbuchentwurf für einen neuen Constantine-Film beauftragt. Galluppi steht noch am Beginn seiner Karriere: Er hat den Thriller The Last Stop In Yuma County gedreht und soll den neuen Evil Dead-Film Evil Dead Wrath inszenieren – Kinostart voraussichtlich 2028.

Von einer Beteiligung Reeves' oder Lawrence' ist nicht die Rede. Völlig ausgeschlossen ist sie zwar nicht – das Projekt befindet sich in einer sehr frühen Phase – doch die Umstände sprechen dagegen. Letztes Jahr war bekannt geworden, dass sich Reeves mit Warner wegen eines Constantine 2-Drehbuchs überworfen hatte. Lawrence verfolgte einen Regieposten. Mit dem Auftrag an Galluppi scheinen die Ambitionen beider Parteien gescheitert zu sein.

Offiziell bestätigt ist bisher jedenfalls nichts. Und Horror-Fans können sich womöglich auf einen unterhaltsamen Film freuen, sollte Galluppi mit der Regie beauftragt werden: "Er ist ein Geschichtenerzähler, der weiß, wann er uns in knisternder Spannung warten lassen muss und wann er mit explosiver Gewalt auf uns eindrischt", zitiert Deadline Genremeister Sam Raimi. "Er ist ein Regisseur, der in seinem Debüt [The Last Stop In Yuma County] ungewöhnliche Kontrolle zeigt."

Constantine ist in den Vorlagen ursprünglich ein britischer Detektiv und Okkultist, der mit magischen Fähigkeiten, Henkerhumor und Zigaretten gegen die Mächte des Bösen kämpft. Sein Markenzeichen ist sein Trenchcoat.

Wann kommt der neue Constantine-Film?

Der neue Constantine-Film steht noch ganz am Anfang seiner Entwicklung. Sollte ein Drehbuch grünes Licht bekommen, folgt das Casting und dann erst die Dreharbeiten, denen bei einem Fantasyfilm lange Postproduktionsphasen folgen können. Galluppi wird darüber hinaus stark in Evil Dead Wrath eingebunden sein. Vor 2029 rechnen wir auf keinen Fall mit der potenziellen DC-Neuauflage.