Keanu Reeves kehrt offiziell für neuen John Wick-Film zurück – aber anders, als ihr denkt

Nachdem es in letzter Zeit ein wenig ruhiger um das Franchise geworden ist, kehrt Keanu Reeves jetzt doch als John Wick zurück. Doch seine Rückkehr wird anders verlaufen, als es sich einige gewünscht haben.

Würde es nach den Fans gehen, könnte das John Wick-Franchise einfach ewig so wie bisher weitergehen. Doch gleichzeitig wird der 62-jährige Keanu Reeves auch nicht jünger und die Filme immer herausfordernder. Jetzt wurde angekündigt, dass Reeves nun doch für einen neuen John Wick-Film zurückkehren soll, jedoch in gänzlich anderer Form als zuvor. Der neue Film wird nämlich ein Animationsfilm.

Statt Kapitel 5: Keanu Reeves kehrt für Animationsfilm zurück

Wie Collider berichtet, wurde bei Lionsgate nun einem neuen animierten John Wick-Film grünes Licht gegeben, der die jungen Jahre des Auftragskillers beleuchten wird. Es wurde außerdem bestätigt, dass Keanu Reeves seine Paraderolle für diesen Film vertonen wird. Inszeniert wird der Film von Shannon Tindle und das Drehbuch wird aus der Feder der beiden Cousins Ryan Firpo und Kaz Firpo stammen, die auch zusammen das Drehbuch zum außergewöhnlichen Marvel-Film Eternals verfasst haben.

Inhaltlich wird der Film den Zeitraum abdecken, in dem Wick seinem Leben als Auftragskiller entkommt. Er will in Ruhe zusammen mit seiner Frau leben, ehe die Geschehnisse des ersten John Wick-Films sein Leben auf den Kopf stellen werden. Reeves wird zudem zusammen mit dem Regisseur aller vier John Wick-Filme, Chad Stahelski, als ausführender Produzent an dem Film beteiligt sein.

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Wann und wo kann man den animierten John Wick-Film sehen?

Einen offiziellen Starttermin hat der Film bislang noch nicht erhalten und es ist auch unklar, ob der Film direkt im Kino oder auf einem der Streaming-Portale anlaufen wird. Der nächste Film aus dem John Wick-Universum wird auf jeden Fall das Caine-Spin-off sein, welches nächstes Jahr an den Start gehen soll. Ein genauer Termin steht hier auch noch aus.