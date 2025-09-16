Keanu Reeves spielte noch vor seinem Durchbruch in einem Oscar-Meisterwerk mit, aber die Rolle ist heute komplett vergessen

Bevor er zum Actionstar wurde, hat Keanu Reeves in verschiedenen Genres gespielt. In diesem Film verblasste er noch gegen die anderen Stars.

Der große Durchbruch ist nur selten auch die erste Rolle für die Stars. Häufig muss man sich erst die Sporen durch kleinere Rollen verdienen und natürlich auch das Rampenlicht mit größeren Stars teilen. Auch Keanu Reeves bildet da keine Ausnahme. Seinen Durchbruch erlebte er mit Bill & Ted's verrückte Reise durch die Zeit und konnte Jahre später mit Speed und Gefährliche Brandung große Erfolge als Actionstar feiern.

Kurz vorher konnte er in Gefährliche Liebschaften an der Seite großer Stars spielen, auch wenn seine Rolle dabei vielleicht etwas unterging. Aber das war nur der Startschuss einer noch größeren Karriere.

In Gefährliche Liebschaften wurde Keanu Reeves verführt und duellierte sich mit John Malkovich

Gefährliche Liebschaften basiert auf dem gleichnamigen französischen Roman (OT: Les Liaisons Dangereuses) und wurde bis heute mehrfach verfilmt. Darin spielte Keanu Reeves den Harfenlehrer Chevalier Danceny, der gleich mit zwei Frauen eine Affäre beginnt. Beide Frauen werden auch vom Vicomte Sébastien de Valmont (John Malkovich) umworben, der seine eigenen Spiele treibt.

Neben Malkovich brillierten in dem Film auch Glenn Close als intrigante Marquise Isabelle de Mereuil, Michelle Pfeiffer als Madame Marie de Tourvel und Uma Thurman als Cécile de Volanges. Bei diesem großartigen Cast war es für den jungen Keanu Reeves schwer, herauszustechen.

Dennoch konnte Reeves schon ein Jahr später mit Bill & Teds Verrückte Reise durch die Zeit eine seiner ikonischsten Rollen spielen, bevor er später zum Actionstar wurde.

Gefährliche Liebschaften wurde im Laufe der Jahre immer wieder verfilmt. Neben der Version von 1988 dürfte die moderne Adaption Eiskalte Engel mit Sarah Michelle Gellar und Ryan Philippe am bekanntesten sein.