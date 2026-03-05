Keanu Reeves wird mit einem Video erpresst: Morgen startet die Hollywood-Odyssee Outcome im Stream

Ein neuer Keanu Reeves-Film feiert seinen Streaming-Start: Outcome spielt mit dem Image des "nettesten Filmstars Hollywoods" – der plötzlich einer Erpressung ins Auge sieht.

Schauspieler Keanu Reeves gilt gemeinhin als einer der nettesten Menschen Hollywoods. Da verwundert es wenig, dass Jonah Hill ihn in seinem neuen Regiewerk Outcome als allseits beliebten Filmstar besetzt hat – allerdings als einen, der dank eines Videos aus seiner Vergangenheit droht, in Ungnade zu fallen. Die schwarze Komödie könnt ihr euch ab dem morgigen Freitag, dem 10. April 2026, bei Apple TV anschauen.



Neu im Stream: In Outcome strauchelt Keanu Reeves als Filmstar

Die Welt liebt Reef Hawk (Keanu Reeves). Nach einer mehrjährigen Auszeit will der Filmstar nun vor die Kamera zurückkehren. Offiziell war er weg, weil er eine Auszeit brauchte, nachdem er seit seinem sechsten Lebensjahr ununterbrochen vor der Kamera gestanden hat. Inoffiziell benötigte er die Zeit, um seine Heroinabhängigkeit loszuwerden.

Zum Glück hat er auch in schweren Zeiten seine Freunde aus Highschool-Zeiten, Kyle (Cameron Diaz) und Xander (Matt Bomer), an seiner Seite. Zum Glück weiß die Welt nichts von den vergangenen Drogenproblemen des angehimmelten Stars. Zum Glück lieben alle Reef weiterhin ... oder? Als sein Anwalt Ira Slitz (kaum wiedererkennbar: Jonah Hill) mit einer akuten Krise an ihn herantritt, gerät Reefs Image ins Wanken: Offenbar will ihn jemand anonym mit einem Video erpressen, das ein unangenehmes Kapitel aus seiner Vergangenheit hervorzuzerren droht.

Nun muss der Filmstar versuchen, die Veröffentlichung dieses Videos zu verhindern. Um den Skandal abzuwenden, zieht er los und entschuldigt sich bei allen potenziellen Erpressern in seinem Bekanntenkreis – von seinem alten Manager bis zu seiner Mutter.

Schwarze Hollywood-Komödie: Lohnt sich Outcome mit Keanu Reeves?

Keanu Reeves ist als Hauptdarsteller für Outcome ein Fluch und Segen zugleich. Ein Segen, weil der Film auf einer Meta-Ebene (wie schon Always Be My Maybe) mit dem Image des allseits beliebten Hollywood-Stars spielt. Ein Fluch, weil es in der Verlängerung schwerfällt, beispielsweise zu glauben, dass Keanu Reeves sich selbst googelt. Leider versteht es nicht jeder (nach John Wick-Vorbild), sein reduziertes Schauspiel richtig einzusetzen. Da kann eine Heulszene mit theatralisch vor das Gesicht geschlagenen Händen schon mal unangenehm gekünstelt wirken.

Als langjähriger Schauspieler und nun zweifacher Spielfilm-Regisseur (nach dem schönen Coming-of Age-Debüt Mid90s) kennt sich Jonah Hill ohne Frage in Hollywood aus. Das kommt vor allem in den scharfzüngigen Dialogen der schwarzen Komödie heraus, wenn es Mel Gibson-Seitenhiebe hagelt und die Hauptfigur darauf besteht, beim Talkshow-Auftritt unbedingt als "zweifacher Oscargewinner Reef Hawk" angekündigt zu werden. Außerdem weiß Hill seine Verbindungen zu nutzen: Wenn Kultregisseur Martin Scorsese als sitzengelassener Schauspielagent auftritt, der nur mal wieder von den Stars angerufen werden will, die er einst groß gemacht hat, schwingt sich Outcome zu wahren Höhenflügen auf.



Neben allzu glatten Bildern rastet der Film aber auch in seinem Humor-Tonfall nie vollständig ein: Wenn er garstig wird, geht er nicht weit genug, um Keanu Reeves' Figur ernsthaft unsympathische Züge zu verleihen. Wenn er gefühlig werden möchte, gelingt das nur in kurzen Momenten, wenn Matt Bomers ansonsten überzeichneter bester Freund unerwartet echte Emotionen auspackt. Das wechselhafte Vergnügen mag zwischendurch immer wieder gut unterhalten, verpufft mit der Auflösung der Erpressergeschichte letztendlich aber im Nichts. So wirkt Outcome am Ende wie eine unausgewogene Folge des Serienhits The Studio (die ebenfalls bei Apple TV streamt).

"Hupe, wenn du den Künstler von der Kunst trennen kannst", prangt als Sticker auf dem Auto von Jonah Hills windigem Anwalt. Aber wenn es schon schwerfällt, zu erkennen, ob der Künstler hier einen Kommentar auf die Cancel Culture abgibt oder doch etwas ganz anderes bezweckt, hätten sowohl Outcome als auch Keanu Reeves eine klarere Trennung von Fakt und Fiktion am Ende vielleicht besser getan.

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