Kehren Simon und Daphne in Bridgerton Staffel 4 zurück? Das sagen Regé-Jean Page und Phoebe Dynevor

Daphne und Simon waren das Traumpaar aus Bridgerton Staffel 1. Doch werden die beiden in der neuen Season bei Netflix dabei sein? So ist der Stand um Regé-Jean Page und Phoebe Dynevor.

Bridgerton ist 2020 mit der 1. Staffel auf Netflix gestartet und hat die Liebesgeschichte der ältesten Bridgerton-Tochter Daphne (Phoebe Dynevor) erzählt. Sie verliebte sich in den draufgängerischen Duke von Hastings, Simon Bassett (Regé-Jean Page), mit dem sie schließlich eine Familie gründete.

Seit Staffel 1 haben wir Simon nicht mehr gesehen – und auch Daphne tauchte nur noch spärlich auf. Doch werden die beiden in Staffel 4 zurückkehren?

Regé-Jean Page hat Bridgerton offiziell nach Staffel 1 verlassen

Dass Simon in Staffel 4 zurückkehrt, ist tatsächlich höchst unwahrscheinlich, denn Regé-Jean Page hat der Serie nach Staffel 1 den Rücken gekehrt. Wie er im Februar 2023 gegenüber Vanity Fair erklärte, habe er lediglich einen Vertrag für eine Staffel unterzeichnet:

Ich habe mich für einen Job gemeldet, den ich dann auch gemacht habe, und dann habe ich noch ein paar andere Jobs gemacht. Das war's. [...] Ich wünschte, es wäre glamouröser als das. [Nachdem] wir mit der Geschichte fertig waren, war die Versuchung groß [...] zu sagen: 'Oh, die Geschichte ist wirklich gut gelaufen, also können wir das irgendwie ändern und ein paar andere Sachen erfinden'. [Aber] das war nie das, wozu wir uns verpflichtet hatten.

Laut Page ist Simons Geschichte in Bridgerton somit auserzählt. Der Schauspieler widmete sich nach Staffel 1 vor allem seiner Kino-Karriere und war danach etwa in Blockbustern wie The Gray Man, Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben sowie Black Bag - Doppeltes Spiel zu sehen. Bald wird Page jedoch wieder zu Netflix zurückkehren und in der erotischen Thrillerserie Hancock Park zu sehen sein, die voraussichtlich 2027 starten soll.

Phoebe Dynevor wurde für Bridgerton Staffel 4 nicht angerufen

Daphne kehrte ohne Simon in Staffel 2 von Bridgerton zurück und stand ihrem Bruder Anthony (Jonathan Bailey) darin mit beratenden Worten zur Seite. In Staffel 3 fehlte Phoebe Dynevor hingegen völlig. Auch in Staffel 4 soll sie nun nicht noch einmal zu der Serie zurückkehren. Anders als Regé-Jean Page, zeigte sie sich dahingehend zuletzt jedoch nicht abgeneigt. So erklärte sie im Januar 2025 gegenüber The Direct:

Ich meine, sie haben mich noch nicht angerufen. Und ich glaube, sie drehen Staffel 4 gerade. Ich warte also immer noch auf diesen Anruf.

Auch in der offiziellen Besetzungsliste für Staffel 4 taucht Dynevor nicht auf. Fans müssen sich also darauf einstellen, Daphne nicht noch einmal in Staffel 4 wiederzusehen.

Dynevor widmete sich nach Bridgerton ebenso wie Page neuen Projekten. So spielte sie unter anderem 2023 in dem Netflix-Thriller Fair Play mit. Erst vor wenigen Wochen war sie darüber hinaus in dem Politthriller The Change auf der großen Leinwand zu sehen. Zu ihren kommenden Projekten zählt etwa M. Night Shyamalans übernatürlicher Romantik-Thriller Remain, der am 23. Oktober 2026 in den Kinos startet.

