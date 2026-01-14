Kehrt Cillian Murphy in 28 Years Later: The Bone Temple zurück? Jetzt haben wir endlich die Antwort

Seit der Ankündigung der 28 Years Later-Trilogie fragen sich Fans, wann wir den von Cillian Murphy verkörperten Jim aus dem Original wiedersehen werden. The Bone Temple liefert die Antwort.

Mit 28 Years Later: The Bone Temple haben wir den zweiten Teil der 28 Years Later-Trilogie erreicht. Kein Wunder, dass Fans langsam nervös werden. Taucht Cillian Murphy nochmal als Jim auf? Oder müssen wir uns mit ihm als Produzent hinter den Kulissen vertrösten? Jetzt haben wir endlich die offizielle Antwort.

Achtung, es folgen massive Spoiler!

Kehrt Cillian Murphy in The Bone Temple zurück?

Bereits in den vergangenen Monaten hat Regisseur Danny Boyle diverse Andeutungen gemacht, dass Murphy in The Bone Temple einen Auftritt hat. Nachdem wir den Film mit eigenen Augen gesehen haben, können wir das bestätigen: Der Oscar-Gewinner (Oppenheimer) gehört tatsächlich zum Cast, doch es gibt einen Haken.

Murphy spielt keine tragende Rolle in The Bone Temple. Er taucht erst ganz kurz vor Schluss in einem Epilog auf, der den nächsten Teil der Reihe vorbereitet. Der Epilog schließt direkt an die vorherigen Ereignisse an. Es ist also keine Mid-Credit-Szene oder eine Post-Credit-Szene, sondern einfach der Abschluss des Films.

Wie kehrt Cillian Murphy in The Bone Temple zurück?

Wie sich herausstellt, ist Jim noch am Leben. Er hat die vergangenen 28 Jahre offenbar ganz gut überstanden und lebt in einem abgelegenen Haus vor friedlicher Kulisse – und das nicht allein: Im Epilog von The Bone Temple sehen wir ihn zusammen mit einem jungen Mädchen, das er gerade auf eine Geschichtsprüfung vorbereitet.

Zum Weiterlesen: Das Ende von The Bone Temple ausführlich erklärt

Auch wenn es der Film nicht direkt sagt, handelt es sich hierbei wahrscheinlich um seine gemeinsame Tochter mit Selena (Naomie Harris). Von Selena fehlt jedoch jegliche Spur. Dafür kündigen sich zwei andere Figuren an: Spike (Alfie Williams) und Jimmy Ink (Erin Kellyman) rennen in der Ferne vor einer Horde Infizierter davon.

Wie geht es nach Cillian Murphys Rückkehr weiter?

Jims Tochter fragt ihren Vater, ob sie den beiden helfen werden. Jim antwortet: "Natürlich werden wir das." An diesem Punkt lehnt sich 28 Years Later: The Bone Temple komplett in die Nostalgie für den ersten Film der Reihe und lässt In the House – In a Heartbeat erklingen, das schon bei 28 Days Later für Gänsehaut gesorgt hat.

Der Plan ist nun, dass Murphy im Finale der 28 Years Later-Trilogie eine deutlich größere Rolle einnimmt. Der Film hat inzwischen sogar grünes Licht von Sony erhalten. Danny Boyle kehrt als Regisseur zurück und Alex Garland steuert wieder das Drehbuch bei. Vor Ende 2027 sollten wir allerdings nicht mit einem Kinostart rechnen.

28 Years Later: The Bone Temple läuft seit dem 15. Januar 2026 im Kino.