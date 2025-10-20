Kehrt die Crew von Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert jemals zurück? Marina Sirtis hat klare Worte

In Star Trek: Picard kehrten viele Charaktere aus Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert zurück. Nach dem Finale fragen sich Fans nun, ob die Crew für ein weiteres Sequel zusammenkommen könnte.

Die 90er Jahre waren das Star Trek-Jahrzehnt schlechthin. Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert löste eine Lawine von Serien aus, erweiterte das Star Trek-Universum und machte Raumschiff Enterprise zu einem der definierenden Sci-Fi-Franchises. Die Rückkehr vieler Crewmitglieder aus Das nächste Jahrhundert in Star Trek: Picard war vor einigen Jahren ein Grund zur Freude vieler Fans. Ob diese Freude wiederholt werden kann? Dazu hat Deanna Troi-Darstellerin Marina Sirtis klare Worte.

Laut Marina Sirtis verpasste Star Trek die Chance, Das nächste Jahrhundert wiederzubeleben

Mit der 3. Staffel hatte sich Star Trek: Picard 2023 verabschiedet und viele vermuten, dass es auch für Das nächste Jahrhundert-Hauptdarsteller und Star Trek-Legende Patrick Stewart der Abschied vom Star Trek-Universum sein könnte. Gleichzeitig ist der Wunsch nach einer Fortsetzung noch immer groß und die Fans wollen einfach nicht loslassen.

Marina Sirtis wird laut eigener Aussage auch immer wieder gefragt, ob sie zu Star Trek zurückkehren würde und wie es mit einer weiteren Fortsetzung unter dem Titel Star Trek: Legacy aussieht. Auf Instagram hat sie die Frage beantwortet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ich denke, die Chance wurde am Ende von Picard verpasst. Wenn wir mit Das nächste Jahrhundert weitergemacht hätten, wäre das meiner Meinung nach die Gelegenheit dazu gewesen, aber das ist offensichtlich nicht passiert. Die Chancen, dass wir alle wieder zusammenkommen, stehen also ziemlich gleich null.

Damit machte Sirtis sehr deutlich, dass sie nicht an eine weitere Reunion der Das nächste Jahrhundert-Crew glaubt. Gleichzeitig fuhr sie fort, wie sehr sie Star Trek liebe und was dem Franchise verdanke. Daher wäre sie die Letzte, die eine mögliche Fortsetzung ablehnen würde.

Mehr Star Trek-Storys:

Ihre Bedingung für eine Rückkehr wäre jedoch, dass es sich um mehr als einen Cameo handelt.

Ich meine, ich würde nicht einfach zurückgehen, um zu sagen: ‘Captain, er verbirgt etwas.’ Aber wenn es gehaltvoller wäre, würde ich es definitiv in Betracht ziehen.

Zum Schluss weist sie noch darauf hin, dass es nicht in ihrer Macht liege, eine weitere Serie anzustoßen. Vielmehr sind es die Fans, die diese Entscheidung treffen sollten. Wenn sie mehr Star Trek wollen, dann ist es ihre Aufgabe, laut zu werden und den Verantwortlichen zu zeigen, dass so etwas wie Star Trek: Legacy dringend gewünscht sei.