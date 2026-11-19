Seit der Ankündigung von Die Tribute von Panem – Sunrise on the Reaping stellen sich Fans die Frage, ob Jennifer Lawrence als Katniss Everdeen ins Hunger Games-Universum zurückkehrt. Wir klären auf.

Willkommen zurück in der Welt der Hungerspiele! Mit Die Tribute von Panem – Sunrise on the Reaping läuft der bereits sechste Film der dystopischen Sci-Fi-Reihe in den Kinos und erzählt die Geschichte des jungen Haymitch Abernathy. Der stammt aus Distrikt 12 und muss in der 50. Ausgabe der tödlichen Spiele um sein Leben kämpfen.

Achtung, es folgen Spoiler!

Haymitch ist nicht die einzige bekannte Figur aus dem Panem-Kosmos, die in Sunrise on the Reaping einen Auftritt hat. Von Präsident Snow über Effie Trinket bis zu Plutarch Heavensbee lernen wir die junge Version vieler Figuren aus den vorherigen Filmen kennen. Und dann gibt es noch drei besondere Cameos.

Jennifer Lawrence kehrt im Epilog von Die Tribute von Panem – Sunrise on the Reaping zurück

Wer das Buch gelesen hat, weiß um den versöhnlichen Epilog am Ende der Geschichte: Obwohl Sunrise on the Reaping in der Vergangenheit spielt, macht die Erzählung auf den letzten Seiten einen Sprung in die Zukunft und zeigt uns Katniss, Peeta und Haymitch vereint in einem friedlichen Moment. Passiert das auch im Film?

Ja! Sunrise on the Reaping bringt mehrere Original-Stars der Reihe zurück. Konkret freuen dürft ihr euch auf ein Wiedersehen mit:

Jennifer Lawrence als Katniss Everdeen



Josh Hutcherson als Peeta Mellark



Woody Harrelson als Haymitch Abernathy

Gemeinsam stehen sie auf dem Marktplatz vor dem Justizgebäude, wo alljährlich die Ernte der Tribute stattgefunden hat. Einst ein grauer Ort des Schreckens legt sich nun das goldene Licht der Sonne über das verwilderte Gebäude. Katniss, Peeta und Haymitch haben nach all den Qualen doch noch etwas Frieden gefunden.

Eine große Figur aus der Hauptreihe bekommen wir nicht zu Gesicht: Der von Liam Hemsworth gespielte Gale Hawthorne, der über drei Bücher und vier Filme lang ein wichtiger Bestandteil des zentralen Liebesdreiecks war, hat keinen Auftritt im Epilog. Dafür wird eine andere Figur zumindest namentlich erwähnt.

Sunrise on the Reaping spricht auch das Verschwinden von Lucy Gray Baird an

Lucy Gray Baird stammt aus Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds & Snakes und wurde in dem Prequel von West Side Story-Star Rachel Zegler gespielt. Am Ende des Films verschwindet sie und es konnte nie aufgeklärt werden, was wirklich mit ihr passiert. Präsident Snow wird jedoch bis heute in seinen Gedanken von ihr verfolgt.

Was genau mit Lucy Gray passiert ist, werden wir vermutlich niemals erfahren. Genau darin liegt die erzählerische Stärke ihres Verschwindens. Nicht nur die Tribute wachen schweißgebadet von ihren Erlebnissen in der Arena auf. Auch Präsident Snow macht das, was er bei den zehnten Hungerspielen erlebt hat, zu schaffen.

Die Tribute von Panem – Sunrise on the Reaping läuft seit dem 19. November 2026 in den deutschen Kinos.