Kehrt Jessica je zu The Rookie zurück? Es würde Nolan und Bailey 1000 Mal spannender machen

Manche Figuren sind einfach dazu geschaffen, einander zu begegnen. Beispielsweise Nolans Ehefrau Bailey und seine Ex-Freundin Jessica Russo. Wie genial wäre das bitte?

Bevor Nolan (Nathan Fillion) auf Bailey (Jenna Dewan) traf, gab es Jessica Russo (Sarah Shahi), eine Bombenexpertin und Agentin von Homeland Security, mit der mindestens genauso heftig die Funken flogen. The Rookie ist bereit für Jessicas Rückkehr.

Jessica Russos Rückkehr in The Rookie würde Nolans Glück mit Bailey spannender machen

Vor einiger Zeit wies Collider darauf hin, dass The Rookie gerade die ideale Chance für eine fantastische Dreiecks-Dynamik bietet: Zwischen dem Polizisten John Nolan, der mit ihm verheirateten Feuerwehrfrau Bailey und Nolans einstiger Flamme, der Bombenexpertin Jessica Russo.

Jessica lernen wir in Staffel 1, Episode 15 namens Menschenjagd kennen. Hier wird sie in ihrer Funktion als Expertin für Bombenentschärfungen vom LAPD hinzugezogen. Mit ihrer selbstbewussten, intelligenten Art fällt Jessica sofort auf. Auch Nolan, der keine zwei Folgen später, in Episode 17 Das Erdbeben, in einer Beziehung mit der Agentin von Homeland Security ist.

Doch ein falscher Schwangerschaftsalarm in Staffel 2, Episode 7 namens Sicher ist sicher offenbart einen gravierenden Unterschied zwischen Nolan und seiner neuen Freundin. Während Jessica bei dem Gedanken an ein Baby überglücklich ist, kann sich Nolan nach seiner Scheidung nicht vorstellen, erneut Vater zu werden. Es folgt ein friedlicher, aber trauriger Abschied.

Anders sieht die Sache bei Nolan und Bailey aus: Die einstige Soldatin ist bei der Feuerwehr tätig. Hier führt sie eine Verkettung seltsamer Umstände in Staffel 3, Episode 14 mit dem Titel Grenzen direkt vor Nolans Haustür. Sie hat sich versehentlich – nur mit einem Handtuch bekleidet – ausgesperrt und benötigt einen Ersatzschlüssel.

Rückblickend das vielleicht glücklichste Missgeschick in Baileys Leben. Denn sie und Nolan laufen sich nach dieser Begegnung vermehrt über den Weg und werden nach einigen Höhen und Tiefen ein Paar. In Staffel 6, Episode 2 Die Hochzeit von Nolan geben sie sich das Ja-Wort. Ende gut, alles gut? Fast.

Jessica und Bailey hätten das Potenzial für eine wunderbare Sismance

Die harmonische Dynamik zwischen Bailey und Nolan könnte frischen Wind vertragen. Nicht im Sinne eines Eifersuchtsdramas. Vielmehr als eine platonische Sismance zwischen Bailey und Jessica. Zwei erfolgreiche Frauen, die sich nichts sagen lassen (schon gar nicht von Nolan) und vermutlich eine großartige Zeit miteinander verbringen würden.

Die Chancen stehen gut, denn The Rookie liebt es, Figuren zurückzuholen. Beispielsweise die korrupte Anwältin Monica Stevens (Bridget Regan), die in Staffel 8 wieder für Chaos sorgt. Und zwar so, dass auch Jessicas Rückkehr begünstigt würde: Monica handelt nämlich mit sensiblen Informationen, welche Jessicas Arbeitsbereich betreffen.

Wie genial wäre es, wenn Jessica und Bailey gemeinsam an einem Fall arbeiten, um Monicas Geschäfte aufzudecken? Und nebenbei feststellen würden, dass sie beide zufällig den ältesten Polizei-Neuling von LA gedatet (bzw. geheiratet) haben? Idealerweise noch kombiniert mit Lucy Chen (Melissa O'Neil), einer weiteren von Nolans Ex-Freundinnen?

Eine Geschichte, die Fans nicht vorenthalten werden darf. Der Spaßfaktor wäre riesig. Allein schon, um Nolans irritiertes Gesicht zu sehen. Hoffentlich erkennen auch Serienschöpfer Alexi Hawley und sein Team das einzigartige Potenzial, welches sich hier bietet.