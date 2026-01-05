Kehrt Miley Cyrus wirklich als Hannah Montana zurück? Jetzt spricht der Star darüber

Mit Hannah Montana ist Miley Cyrus berühmt geworden. In einem neuen Interview lässt der Superstar durchblicken, dass sich ein sehr nostalgisch angehauchtes Projekt zur Disney-Serie in Arbeit befindet.

Dieses Jahr erwarten uns einige große Jubiläen von popkulturellen Meilensteinen, darunter 25 Jahre Harry Potter, Shrek und Herr der Ringe. Auch aus dem Hause Disney steht ein ganz besonderes Jubiläum bevor: Hannah Montana feiert ihren 20. Geburtstag. Doch wie genau wird diese Geburtstagsfeier aussehen?

Bereits in der Vergangenheit hat Miley Cyrus vage Andeutungen gemacht, dass sich ein Projekt zum Jubiläum des Disney-Hits in Arbeit befindet. Am Wochenende war die Sängerin und Schauspielerin bei den Palm Spring International Film Festival Awards zugegen und sorgte für weitere Spekulationen seitens der Fans.

20 Jahre Hannah Montana: Miley Cyrus teast Überraschung für das Jubiläum des Disney-Hits

Als Miley Cyrus am roten Teppich von Variety auf das anstehende Hannah Montana-Jubiläum angesprochen wurde, bestätigte sie: "Wir arbeiten daran." Darüber hinaus packte sie den bisher offensichtlichsten Teaser mit ihrem Verweis auf ihre neue Frisur aus: "Seht ihr den Pony?" Denn der erinnert stark an Hannah Montana.

Hannah Montana, die Serie, feierte am 24. März 2006 im Disney Channel ihre Premiere und war dort bis zum 16. Januar 2011 zu sehen. Insgesamt sind vier Staffeln mit 98 Episoden erschienen, die sich um die 14-jährige Schülerin Hannah Montana drehen, die abseits der Schulbank ein heimliches Leben als Sängerin führt.

Neben der Serie sind zwei Filme erschienen: Hannah Montana und Miley Cyrus: Best of Both Worlds Concert kam 2008 als Konzertfilm in 3D ins Kino und konnte bei einem Budget von sieben Millionen US-Dollar beachtliche 70 Millionen US-Dollar einspielen – und das, obwohl der Film nur eine Woche auf der Leinwand zu sehen war.

Ein Jahr später folgte Hannah Montana – Der Film. Dem aufgestockten Budget von 30 Millionen US-Dollar begegnete ein Einspielergebnis von 169 Millionen US-Dollar. Bis heute handelt es sich um den erfolgreichsten Live-Action-Titel in Cyrus' Filmografie. Nur der Animationsfilm Bolt, in dem sie eine Sprechrolle hatte, schnitt besser ab.

Lange lässt das Jubiläum von Hannah Montana mit Miley Cyrus nicht mehr auf sich warten

Nun dürfen wir gespannt sein, was sich Disney zum 20-jährigen Jubiläum von Hannah Montana ausgedacht hat. Erwartet uns ein Reunion-Special, eine Konzertzugabe oder vielleicht sogar eine weitere Folge, die uns verrät, was aus den geliebten Figuren nach dem Ende der Serie geworden ist? Alles ist möglich.

Da der März 2026 nicht mehr allzu weit entfernt ist, können wir davon ausgehen, dass in den nächsten Wochen die ersten konkreten Informationen zum Jubiläum eintreffen werden. Bis dahin könnt ihr einen großen Hannah Montana-Rewatch bei Disney+ einlegen. Dort streamt die komplette Serie sowie die beiden Filme.