Kein anderer Film hat mich als J-Horror-Experten so gegruselt wie dieser, den ihr ab heute kostenlos streamen könnt

Auf Arte meint man es in diesen Oktober richtig gut mit uns. Neben dem Ring-Originalfilm hat man dort auch den wohl besten J-Horror-Film überhaupt im Programm. Zumindest laut Japan-Filmkorrespondent Mario Giglio.

Meine nicht immer einfach zu rechtfertigende Begeisterung für das japanische Ring-Franchise ist auf dieser Website gut dokumentiert. Dabei gehört der für mich erschreckendste J-Horror-Film gar nicht zur umfassenden Reihe mit dem Fluchvideo, sondern reißt seine Figuren mehr oder weniger freiwillig durch geisterhaften Einfluss aus den Tiefen des Internets ins Verderben.

Bei diesem ebenso poetischen wie prophetischen Horror-Highlight handelt es sich um den 2001 veröffentlichten Film Pulse von Kiyoshi Kurosawa (Cure), den ihr ab heute und noch bis zum 31. März nächsten Jahres kostenlos in der Arte-Mediathek streamen könnt und solltet.

Pulse auf Arte: Das J-Horror-Highlight über Einsamkeit im Zeitalter der Verbundenheit

Es ist fast unglaublich, dass Pulse schon vor 25 Jahren erschien, als die kulturellen Auswüchse des Internets kaum abzusehen waren. Das Gefühl der kollektiven Isolation und Vereinsamung trotz "sozialer" Medien fängt dieses Meisterwerk nämlich besser ein als jeder moderne Take zum Thema. Das fängt schon in der schleichenden Story mit Michi (Kumiko Aso) an, die ihren tagelang verschollenen Kollegen Taguchi (Kenji Mizuhashi) bei ihm zu Hause aufsucht und sich kurz mit ihm unterhält. Nur, um einen Moment danach seine vor Tagen suizidierte Leiche aufzufinden.

Immer mehr Menschen, die mit dem Internet und geisterhaften Video-Streams in Verbindung kommen, reißt es daraufhin lethargisch aus dem Leben, wobei oft nur ein dunkler Schmauchfleck an der Wand von ihnen übrig bleibt. Irgendwie stehen Räume mit rot abgeklebten Türen und eine Website mit mysteriösen Pixelpunkten in Verbindung mit diesem leisen Weltuntergang. Aber eins steht fest: Die Grenzen zwischen Realität, Internet und Jenseits sind fließend, was auch der Student Ryosuke (Haruhiko Kato) bemerkt, als sein Computer ihn eines Tages unheilvoll fragt: "Willst du einen Geist treffen?" Vielleicht doch lieber links swipen ...

Das Unheimlichste an Pulse sind aber nicht die genial inszenierten Geistererscheinungen, die Kurosawa mit einer beunruhigenden Ruhe in Szene zu setzen weiß, bei der ich mir fast in die Hose mache. Das Unheimlichste ist die stille Gewissheit, dass es gegen diesen Fluch kein Gegenmittel gibt. Dass diese Welt sich ganz allmählich auf einen apathischen Abgrund zubewegt und sich niemand wirklich dagegen wehrt. Wer schon einmal unter Depressionen gelitten hat, zu viel Zeit allein vor dem Computer verbringt oder auch nur am Verzweifeln ist, weil die Menschheit nicht genug gegen anrückende Katastrophen tut, wird diese erdrückende Endzeitstimmung beinahe unerträglich finden.

Schaut man das Horror-Video aus Ring, hat man immerhin noch sieben Tage lang die Chance, den Fluch weiterzugeben. In Pulse ist das Kind namens Hoffnung bereits von Anfang an in den Brunnen gefallen. Das ergibt aber keinen rein deprimierenden Horrorfilm, sondern wird durch Kurosawas hochwertige Handschrift sogar zum besten Horrorfilm der 2000er Jahre – und das kommt ausnahmsweise nicht von mir, sondern von meinen Moviepilot-Kolleg:innen, die das Ranking noch vor meiner Zeit erstellt haben. Vertraut mir, sie haben guten Geschmack.

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Ring und Dark Water sind ebenfalls bei Arte zu sehen

Auch ab dem 24. Oktober sind bei Arte in der Mediathek (beziehungsweise am 28. und 30. Oktober zusätzlich im TV-Programm) sind zwei J-Horror-Highlights der klassischeren Art zu sehen: Ring und Dark Water von Hideo Nakata, von denen ihr vielleicht eher die US-Remakes kennt. Beide Filme gehen auf Romane des dieses Jahr verstorbenen Autors Koji Suzuki zurück, der mit seiner Ring-Romanreihe ein ganzes Franchise ins Leben rief, das unter anderem 14 Filme umfasst, die mir persönlich immer noch nicht ausreichen.

Wer sich vor Halloween also die volle Dröhnung J-Horror geben möchte, ist mit dem Arte-Angebot bestens versorgt. Sagt nur nicht, ich hätte euch nicht gewarnt!