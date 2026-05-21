"Kein Badezimmer, kein Essen, keine Klimaanlage": Michelle Pfeiffer lebte für neue Serie des Yellowstone-Machers wie im wilden Westen

Die Dreharbeiten zu Taylor Sheridans neuer Western-Serie The Madison waren für ihre Stars kein Zuckerschlecken. Michelle Pfeiffer sprach jetzt über die harten Umstände.

Während Yellowstone letztes Jahr offiziell mit der 5. Staffel zu Ende gegangen ist, lebt das Western-Universum von Taylor Sheridan in mehreren Serien weiter. Marshals: A Yellowstone Story ist im März gestartet, letzte Woche folgte die neue Serie Dutton Ranch. Ein weiterer Titel ist ebenfalls vor Kurzem erschienen, der eher inoffiziell zu dem beliebten Universum gehört.

Denn auch wenn The Madison offiziell keine Yellowstone-Serie ist, spielt sie wie der Western-Hit in Montana, handelt von Cowboys und -girls sowie einer Ranch – und wurde von Taylor Sheridan geschrieben. Ob nun Yellowstone oder nicht, erfreut sich die neue Serie bei Fans jedenfalls großer Beliebtheit, was besonders die Stars freuen dürfte. Denn die mussten am Set einiges durchmachen.

Michelle Pfeiffer über harte Drehbedingungen bei Yellowstone-Ersatz The Madison

The Madison-Hauptdarstellerin Michelle Pfeiffer war kürzlich im In Conversation -Podcast zu Gast und sprach darin über ihren neuen Western-Hit. Dabei erklärte sie, dass die Dreharbeiten nicht gerade angenehm für den Cast waren, zu dem unter anderem auch Kurt Russell, Patrick J. Adams und Elle Chapman gehören:

[Die Dreharbeiten begannen] für alle ziemlich überstürzt, also waren bestimmte Annehmlichkeiten noch nicht aufgebaut. Es gab kein Badezimmer, auch das Toilettenhäuschen war nicht echt. Es gab keine Klimaanlage, keine Rohre, es gab nichts.

Wir hatten nicht wirklich Wohnwägen dort, weil wir im 360 Grad-Radius gedreht haben, also durften dort nicht einfach ein Haufen Trailer herumstehen. Es gab nicht wirklich Platz für uns zum Sitzen. Es gab kein Essen. Und im Winter war es kalt. Ich meinte, 'Kann ich einen Heizwärmer haben?' Und im Sommer sagte ich dann, 'Kann ich einen Schirm haben, wenn die Sonne so brennt?'

Das klingt tatsächlich nach schwierigen Bedingungen, unter welchen der Western-Hit entstanden ist. Dennoch räumte Pfeiffer eine Sache ganz klar ein: "Aber es war atemberaubend glorreich." Somit scheinen sich die Strapazen für den Scarface-Star durchaus gelohnt zu haben.

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The Madison geht mit Staffel 2 und (!) 3 weiter

Fans der neuen Serie dürfen sich bereits auf die 2. Staffel freuen, die sogar schon still und heimlich vor dem Start der Auftaktseason abgedreht wurde. Darüber hinaus wurde The Madison im April auch schon um eine 3. Staffel verlängert. Die Zukunft des gefeierten Western-Hits ist also umfangreich gesichert.

Da Staffel 2 bereits in trockenen Tüchern ist, könnten die neuen Folgen mit etwas Glück sogar noch dieses Jahr starten. Staffel 3 könnte dann schon nächstes Jahr folgen. Bis dahin könnt ihr in die Serien des Yellowstone-Universums von Taylor Sheridan reinschauen, die allesamt bei Paramount+ beheimatet sind.