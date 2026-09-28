Kein Film-Serienkiller hat mir je mehr Angst gemacht: Jetzt macht er das Streaming unsicher

Nach der TV-Ausstrahlung ist vor der Streaming-Auswahl. Die hängt mit dem Antagonisten zusammen, wie euch Western- und Fieslings-Experte David Molke erklärt.

Horrorfilme ohne Zombies oder Vampire und klassische Slasher-Bösewichte hauen mich selten vom Hocker. Aber ich mag Western, gern auch moderne, und was uns die Coen-Brüder in No Country for Old Men mit Javier Bardem als Anton Chigurh auftischen, sucht seinesgleichen. Kein anderer Film-Killer jagt mir kältere Schauer über den Rücken als dieser hier.

Ob das auch bei euch funktioniert, konntet ihr euch am 30. September um 23:10 Uhr bei ZDFneo anschauen. Der harte Thriller mit dem ultra-fiesen Bösewicht dauerte bis 1:05 Uhr und wird fürs Erste nicht wiederholt. Ihr könnt ihn aber hier jederzeit einfach online streamen.

Online streamen: Darum geht's in No Country for Old Men

Die Geschichte spielt im Jahr 1980 und dreht sich um einen alternden Sheriff (Tommy Lee Jones), den Vietnamveteranen Llewelyn Moss (Josh Brolin), seine Frau (Kelly Macdonald) und einen Koffer voller Geld. Der bleibt nach einem geplatzten Deal unbeaufsichtigt liegen und wird vorsorglich von Moss an sich genommen.

Kurz darauf wird er von den Boten des Kartells gejagt, die den Koffer zurückwollen. Zu allem Übel ist auch noch der psychopathische Auftragskiller Anton Chigurh (Javier Bardem), der zu Beginn aus dem Polizeigewahrsam entkommt, darauf angesetzt, Moss das Geld wiederzubeschaffen. Zusätzlich wird der Kopfgeldjäger Carson Wells (Woody Harrelson) angeheuert, das Geld für die Gegenseite zu organisieren, und mittendrin steckt der Sheriff.

Es gibt keinen furchteinflößenderen Film-Bösewicht als Anton Chigurh

Die Geschichte rund um das Geld ist gewohnt absurde-hochqualitative Kost, wie wir sie von den Coen-Brüdern aus Fargo und Co. gewohnt sind. Was No Country for Old Men aber wirklich vom Rest aller anderen Western und Filme mit Killern abhebt, ist die Figur Anton Chigurh und wie sie durch Javier Bardem verkörpert wird. Die Frisur sitzt, die stoische Mimik erst recht, und wenn er dann doch mal lächelt, gefriert euch auf jeden Fall das Blut in den Adern.

Die ruhige, skrupellose Art, wie dieser Killer sich mit seinem Bolzenschussgerät und einer Münze durch die staubigen Weiten mordet, bleibt unerreicht. Es gibt keinerlei Gefühlsregungen zu beobachten, offensichtlich keinerlei Empfinden für Recht oder Unrecht, und das Einzige, was zählt, ist der bloße Zufall. Oder ist es Schicksal? Auf jeden Fall erleben wir rohe Gewalt und eine zu Recht oscarprämierte, bis ins Mark erschütternde Performance.

In einer Studie wurde die Darstellung 2014 sogar als das realistischste Porträt eines Psychopathen bezeichnet. Vielleicht ist das der Grund dafür, dass er so gut als gewissenlose Tötungsmaschine funktioniert. Mich erinnert Anton Chigurh jedenfalls immer wieder an den ersten Terminator-Film und ich bin etwas enttäuscht, dass Javier Bardem in der neuen Kap der Angst-Serie nicht noch einmal dasselbe Kunststück gelungen ist.