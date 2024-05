Kein Sci-Fi-Film, sondern Realität: Scarlett Johansson geht jetzt gegen künstliche Stimme vor

In dem Science-Fiction-Film Her leiht Scarlett Johansson einem Computerprogramm ihre Stimme. Jetzt existiert eine künstliche Intelligenz, die ihr sehr ähnlich klingt und für Aufruhr sorgt.

Als Her 2013 ins Kino kam, war künstliche Intelligenz noch kein großes Thema. Über eine Dekade später hat sich die Welt gewandelt. Seit dem Aufstieg von ChatGPT und anderen KI-Tools ist die Diskussion um Vorteile und Gefahren von künstlicher Intelligenz in der Mitte der Gesellschaft angekommen und ein alltägliches Gesprächsthema.

Was 2013 noch Science-Fiction war, ist jetzt Realität: OpenAI, das Unternehmen hinter ChatGPT, hat eine neue Version des Chatbots herausgebracht, die über eine Voice Engine namens Sky verfügt – und die Stimme von Sky klingt der von Scarlett Johansson verblüffend ähnlich. So ähnlich, dass beide sogar schon verwechselt wurden.

Scarlett Johansson geht gegen OpenAI und die Sky-Stimme in der neuen ChatGPT-Version vor

Die Inspiration hinter der Sky-Stimme ist offensichtlich: Sie soll die von Scarlett Johansson gesprochene Samantha aus Her imitieren. Nachdem die Vorstellung von ChatGPT 4.0 letzte Woche für großes Aufsehen sorgte, meldet sich der Hollywood-Star nun zu Wort und geht juristisch gegen OpenAI vor, wie NPR berichtet.

In einem Statement erklärt Johansson:

Letzten September erhielt ich ein Angebot von [OpenAI-CEO] Sam Altman, der mich als Sprecherin für das aktuelle ChatGPT 4.0-System engagieren wollte. Er sagte mir, er habe das Gefühl, dass ich durch meine Stimme die Kluft zwischen Technologieunternehmen und Kreativen überbrücken und Verbraucher:innen helfen könnte, sich mit dem seismischen Wandel in Bezug auf Menschen und KI wohlzufühlen. Er sagte, er habe das Gefühl, dass meine Stimme für die Menschen beruhigend sein würde. Nach reiflicher Überlegung und aus persönlichen Gründen lehnte ich das Angebot ab.

Disney Scarlett Johansson in Black Widow

Weiter schreibt Johansson:

Ich war schockiert, verärgert und konnte nicht glauben, dass Herr Altman eine Stimme entwickelt hat, die meiner so unheimlich ähnlich klingt, dass meine engsten Freunde und die Nachrichtenagenturen den Unterschied nicht erkennen konnten.

Scarlett Johansson plädiert für mehr Transparenz im Umgang mit künstlicher Intelligenz

OpenAI hat die Sky-Stimme vorerst wieder offline genommen. In ihrem Schreiben appelliert Johansson an Altman und sein Team, dass sie den Entstehungsprozess der Sky-Stimme im Detail aufschlüsseln, um größtmögliche Transparenz zu schaffen.

Scarlett Johansson kommt zu folgenden Fazit:

In einer Zeit, in der wir uns mit Deepfakes und dem Schutz unseres eigenen Bildes, unserer eigenen Arbeit, unserer eigenen Identität auseinandersetzen, glaube ich, dass dies Fragen sind, die absolute Klarheit verdienen.

Im Kino könnt ihr Scarlett Johanssons Stimme demnächst in Transformers One hören. In dem animierten Sci-Fi-Actionfilm spricht sie die Figur Elita. Zuletzt war sie außerdem als Hauptdarstellerin des nächsten Jurassic World-Films im Gespräch.