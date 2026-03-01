Keine Lust mehr auf Winter und Kälte? Richtig toller neuer Film bei Amazon Prime schickt euch direkt in den Sommerurlaub

Bei Amazon streamt derzeit eine der besten deutschen Komödien der letzten Jahre. Der Film spielt in Italien und lässt passend zum Ende des Winters die ersten Sommergefühle aufkommen.

Deutsche Komödien haben nicht immer den besten Ruf. Oftmals wirkt der Humor sehr altbacken, geht unnötig infantil unter die Gürtellinie oder verwechselt Satire mit Beleidigung. Doch vor zwei Jahren erschien mit Alles Fifty Fifty eine Komödie, die eine schöne Gegenantwort auf diese Vorwürfe lieferte.

Bei Amazon Prime: Worum geht es in Alles Fifty Fifty?

Alles Fifty Fifty erzählt die Geschichte des geschiedenen Paares Marion und Andi, die ihren elfjährigen Sohn Milan getrennt erziehen. Durch Planungsschwierigkeiten entscheiden sich die beiden Anwälte jedoch dazu, gleichzeitig Urlaub im selben italienischen Luxusresort zu verbringen. Auch dort teilen sie sich die Betreuung von Milan nach dem Prinzip 50/50 auf und sind dazu gezwungen, ihre Scheidung noch einmal neu zu reflektieren.

Inszeniert wurde der Film von Alireza Golafshan (Die Goldfische) und die Hauptrollen haben hier Moritz Bleibtreu und Laura Tonke übernommen. Doch auch in den Nebenrollen ist der Film – vorrangig durch David Kross und Axel Stein – hervorragend besetzt.

Was macht Alles Fifty Fifty zu einer guten Komödie?

In erster Linie ist Alles Fifty Fifty charmant geworden. Auch wenn das Schauspiel stellenweise etwas steif wirkt, so sind gerade die Wortgefechte zwischen Tonke und Bleibtreu, bei denen man auch nachvollziehen kann, dass die beiden Figuren sich einmal geliebt haben, eine große Freude.

Der heimliche Star des Films ist jedoch David Kross in der Rolle des treudoofen Sporttrainers, dem neuen Partner von Marion. Gerade in Bezug auf seine Figur ist der Film auch an einigen Stellen albern, allerdings lediglich unter der Slapstick-Kategorie. Die paar Slapstick-Einlagen, die der Film hat, sind auch tatsächlich lustig und tun dem Charme keinen Abbruch.



Eine weitere Stärke von Alles Fifty Fifty ist jedoch, dass der Film auch abseits des Komödiengenres funktioniert, da das hier erzählte Drama über weite Teile sehr ernst genommen wird. Die Scheidungsthematik dient hier nicht nur als reines Gag-Vehikel, sondern führt auch zu einer Selbstreflexion der Protagonist:innen und lässt eine Entwicklung zu. Gleichzeitig werden auch die Schwierigkeiten eines Scheidungskindes eindrücklich beleuchtet.

Derzeit startet mit Extrawurst eine weitere deutsche Komödie in den Kinos durch.

Der Film verfällt jedoch zu keinem Zeitpunkt dem Zynismus, bietet Vorschläge an und behält eine positive Grundstimmung. Untermalt wird diese von wunderschönen Bildern italienischer Strandlandschaften, welche gerade zu dieser Jahreszeit große Sehnsüchte nach dem Sommer wecken. Somit bietet Alles Fifty Fifty auch kulissentechnisch eine Abwechslung zur gewöhnlichen deutschen Komödie dar.

Falls ihr euch genau nach diesen Sommergefühlen sehnt, könnt ihr diese nette kleine Komödie derzeit bei Amazon Prime im Abo streamen.