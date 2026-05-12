Keine Sci-Fi-Serie wurde so unverdient abgesetzt wie diese – ihr könnt die 14 Folgen komplett bei Disney+ streamen

Disney+ hat eine grandiose Science-Fiction-Serie im Programm, die über ihre 1. Staffel nicht hinauskam und trotzdem zu dem Besten gehört, was die Weltraum-Unterhaltung je hervorgebracht hat.

Auch wenn wöchtentlich neue Serien zu den Streaming-Diensten kommen, lohnt gelegentlich der Blick zurück auf Highlights, die man unbedingt nachholen muss. Eine Sci-Fi-Serie allererster Güteklasse ist zum Beispiel Firefly - Aufbruch der Serenity, die trotz ihrer Absetzung nach nur einer Staffel zum Must-See eines jeden Weltraum- und The Mandalorian-Fans gehören sollte. Sie streamt komplett bei Disney+* .



Firefly: Warum man die Sci-Fi-Serie bei Disney+ gesehen haben muss

Wir schreiben das Jahr 2517: Ein kleines Raumschiff schleicht sich durch die weniger bekannten Teile der Galaxie. Das Schiff ist die Serenity und ihr Captain heißt Mal Reynolds (Nathan Fillion), der als Kriegsveteran versucht, den Fängen der Autorität zu entkommen. Zur abtrünnigen Schmuggler-Crew gehören seine rechte Hand, ein Mechaniker, ein Pilot, eine Kurtisane und ein Arzt mit seiner mysteriösen jungen Schwester. Je mehr Zeit das zusammengewürfelte Team miteinander verbringt, desto klarer wird, wohin ihre Reise führt.

Lange bevor die Serie The Mandalorian zu Disney+ kam (die jetzt Ableger Star Wars: The Mandalorian and Grogu ins Kino bringt), zeigte Firefly - Aufbruch der Serenity, wie ein gelungener Space Western auszusehen hatte, der das Western-Genre nahtlos mit überzeugendem Science-Fiction-Worldbuilding verschmolz.

2003 gewann Firefly einen Emmy für die besten visuellen Effekte, doch die Serie ist viel mehr als ihre Oberfläche: In dem durchdachten Sci-Fi-Setting bestechen nicht nur die unterschiedlichen Missionen auf fremden Planeten, sondern vor allem die Charaktertiefe im überzeugenden Miteinander der Crew, die mehr als nur ihre Funktionen an Bord sind. Gekonnt enthüllt Firefly von Episode zu Episode mehr über ihre Hintergründe und Motivationen.



Clevere Dialoge wechseln sich mit überraschenden Wendungen ab. Der perfekte Mix aus Humor und Spannung gelingt der Sci-Fi-Serie bei Disney+ dabei wie schon in Buffy oder Avengers, die ebenfalls die Handschrift von Firefly-Schöpfer Joss Whedons tragen.

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Jetzt bei Disney+: Aber warum wurde Firefly nach einer Staffel abgesetzt?

Eigentlich hatte Joss Whedon die Science-Fiction-Erzählung von Firefly auf sieben Jahre Laufzeit angelegt. Die Ausstrahlung begann im September 2002 beim Sender Fox. Dort wurden allerdings die Folgen nicht in ihrer beabsichtigten Reihenfolge gezeigt, was durch das Hin- und Herspringen teilweise zu Schwierigkeiten führte, der Geschichte zu folgen.

Die niedrigen Zuschauerzahlen wiederum führten im Dezember 2002 schließlich dazu, dass die Serie abgesetzt wurde. Die zu diesem Zeitpunkt noch ausstehenden drei Episoden erhielten 2003 eine Ausstrahlung beim britischen Sci Fi Channel. Anschließende Wiederbelebungsversuche der Fans scheiterten.

Rückblickend wurde außerdem darüber spekuliert, dass die Bewerbung der Serie schiefgelaufen sei, weil sie das Sci-Fi-Abenteuer nicht als gelungene Charakter-Studie, sondern als reine Action-Komödie beworben wurde und noch dazu unpassend vor Sportveranstaltungen lief.

Obwohl Firefly von Anfang an treue Fans hatte, entwickelte die Sci-Fi-Serie ihren Kult-Status erst verspätet: Zahllose Magazine und Filmseiten wählten das Abenteuer auf die vordersten Plätze ihrer Top-Listen . Doch zu diesem Zeitpunkt war eine Verlängerung längst vom Tisch.

Zumindest konnte Joss Whedon 2005 noch den Abschlussfilm Serenity - Flucht in neue Welten drehen, der seinem unterschätzten Hit so etwas wie ein letztes Kapitel zu den 14 bestehenden Episoden schenkte. Er ist aktuell jedoch nicht bei Disney+, sondern nur zum Leihen bei Amazon* und Co. verfügbar.

Außerdem kündigte Hauptdarsteller Nathan Fillion erst dieses Jahr, im März 2026, eine neue animierte Firefly-Fortsetzung an, die die Sci-Fi-Kultserie zurückholen soll.

Noch mehr Serientipps im Podcast: Die 15 besten Serien im Mai bei Netflix, Disney+ & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Mai, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

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Die 15 Highlights im Mai umfassen neben der neuen Netflix-Mysteryserie der Stranger Things-Macher und Amazons Crime-Serie Spider-Noir auch das Spin-off einer der besten Sci-Fi-Serien unserer Zeit sowie die nächste neue Yellowstone-Serie.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im August 2023 auf Moviepilot erschienen.



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