Keira Knightley hat ihre Fluch der Karibik-Figur völlig vergessen: "Ist schon sehr lange her"

Keira Knightley hat offensichtlich einige Erinnerungen an Fluch der Karibik aus ihrem Gedächtnis gelöscht. Sie wüsste nicht einmal, wo eine Fortsetzung ansetzen könnte.

Für Keira Knightley war Fluch der Karibik der Startschuss ihrer weltweiten Karriere. Doch auch wenn sie der Filmreihe viel zu verdanken hat, waren die Kosten für sie äußerst hoch. Schließlich hat sie vor nicht allzu langer Zeit zugegeben, dass die Dreharbeiten der Abenteuerfilme sie traumatisiert haben. Vieles aus dieser Zeit hat sie allein zum Selbstschutz aus ihrem Gedächtnis gelöscht – sogar, was ihre Rolle in den Filmen war.

Keira Knightley hat die Ereignisse aus Fluch der Karibik aus ihrem Gedächtnis gelöscht

In einem kurzen Reel hat Entertainment Tonight ein Interview mit Keira Knightley geteilt. Darin wurde ihr mitgeteilt, dass Orlando Bloom gerne eine Fortsetzung mit den Originalstars drehen würde. Knightleys Reaktion darauf war zunächst überrascht. Danach machte sie deutlich, wie wenig sie von dem Franchise und ihrer Rolle noch wusste.

Meine Figur? Was ist mit ihr passiert? Ich spiele in drei Filmen mit. Oder nicht? Das ist schon sehr lange her. Und ich erinnere mich auch nicht mehr, was mit ihr passiert ist, deshalb bin ich mir nicht ganz sicher, wie es danach mit ihr weitergehen soll. Sie sollte Piratin sein, oder?

Besser als an Fluch der Karibik kann sich Knightley wohl an einen anderen wichtigen Film ihrer Karriere erinnern. Kick It Like Beckham erschien ein Jahr vor den Piratenfilmen und hatte großen Einfluss in Großbritannien und dem Rest von Europa. Einer Fortsetzung dafür scheint der Star schon eher positiv eingestellt zu sein.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Viele Fans erinnern sich wahrscheinlich daran, dass Knightley für einen Cameo am Ende des 5. Teils Salazars Rache zurückkehrte. In der Szene erwartete ihre Rolle Elisabeth ihren geliebten Will Turner (Orlando Bloom), der als Kapitän der Flying Dutchman nur einmal alle zehn Jahre an Land gehen kann.

. Eine Fortsetzung ist allerdings noch immer geplant. Auch wenn der nächste Teil noch in der Entwicklungshölle steckt, wird daran noch immer festgehalten.