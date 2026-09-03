Keira Knightleys Eltern wollten nicht, dass sie diese Rolle annimmt: Sie gehörte zu einem Milliarden-Franchise

Beinahe wäre Keira Knightley ein legendärer Zwischenstopp in ihrer Filmkarriere entgangen. Doch sie bewies früh, dass sie einen guten Instinkt besitzt.

Im Jahr 1999 ließ sich Keira Knightley (Fluch der Karibik, Black Doves) für einen rätselhaften Gastauftritt casten. Rückblickend eine weise Entscheidung. Ohne es zu ahnen, hatte sie sich einen Part in der Science-Fiction-Reihe überhaupt gesichert.

Keira Knightley spielte eine Gastrolle in diesem berühmten Sci Fi-Abenteuer

Keira Knightley betrat als Schauspielerin zahlreiche spannende Settings. Wie Far Out Magazine berichtete, bereiste sie mit Star Wars: Episode I - Die dunkle Bedrohung im Jahr 1999 gleich zu Beginn ihrer Karriere auch die Sterne.

Und das gegen den Willen ihrer Eltern, wie sich Knightley erinnert:

Es war wirklich lustig, meine Eltern wollten auf keinen Fall, dass ich das mache. Sie sagten: 'Das wird bestimmt total langweilig, wir wissen gar nicht, was das ist, mach das bloß nicht.‘

Tatsächlich war Knightleys Auftrag am Star Wars-Set unklar:

Ich wusste nicht, welche Rolle ich in Star Wars spielte, und ich bin mir immer noch nicht ganz sicher – ich wurde engagiert, aber man hat mir nicht gesagt, um welche Rolle es sich handelte.

Für die Schauspielerin sicher verwirrend:

Oft war ich Natalie Portmans Double, und manchmal gab es diese Figur, bei der ich dieselben Kleider trug wie Natalie, sodass ich nicht so recht wusste, was das eigentlich war. Aber es war trotzdem sehr aufregend.

Doch am Ende bekam sie eine Rolle:

Es war also eine ziemliche Überraschung, dass es am Ende tatsächlich noch eine Rolle gab.

Wie sich herausstellen sollte, wurde die Schauspielerin nicht nur als Double von Padmé-Darstellerin Natalie Portman (V wie Vendetta, Black Swan) engagiert.

Letztendlich erfuhr Keira Knightley von ihrer Star Wars-Rolle

Keira Knightley übernahm die Rolle von Sabé, einer Zofe von Padmé Amidala, die wiederum Padmés Doppelgängerin verkörpert. Deswegen trug sie auch dieselbe Kleidung. Ihr Auftritt war überschaubar, sogar ihre Stimme wurde im Anschluss synchronisiert.

Trotzdem eine bemerkenswerte Station im Lebenslauf der Hollywood-Darstellerin. Immerhin handelt es sich bei Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung um einen der erfolgreichsten Kinofilme überhaupt.