Lupin auf Netflix enttäuschte zuletzt: Aber kennt ihr den anderen Lupin, dessen Kultserie schon über 300 Folgen hat?

Wer zwischen den Netflix-Staffeln von Lupin seinen Namensvetter kennenlernen möchte, hat viele Meisterdiebgeschichten zu erforschen. Denn sein überaus erfolgreicher Vorgänger erlebt seit 1967 Abenteuer.

Omar Sys Serienfigur aus der Netflix-Serie Lupin nimmt sich den französischen Meisterdieb Arsène Lupin aus der Feder von Maurice Leblanc zum Vorbild. Damit begeistert der Streamer ein internationales Publikum, auch wenn Staffel 4 konsensmäßig schwach ausgefallen ist. Bis Season 5 ansteht, dauert es noch etwas, weshalb wir euch an dieser Stelle seinen gezeichneten Vorgänger vorstellen wollen, bei dem es sich um den Enkel des legendären Langfingers handelt. Sein Name lautet deshalb: Lupin III.

Die Manga- und Animeserie Lupin III erzählt seit fast 60 Jahren von Diebstählen und Heists

Lupin der Dritte ist seit sechs Jahrzehnten absoluter Kult, nicht nur im Heimatland Japan. Er gilt als größter Meisterdieb der Welt, ist ein Meister der Verkleidung und zuweilen sogar Auftragskiller. Dabei arbeitet er oft mit dem Jigen und dem Schwertmeister Goemon zusammen, oder kreuzt Wege mit der ähnlich talentierten Femme fatale Fujiko Mine. Vor allem aber muss er Inspektor Zenigata aus dem Weg gehen, der ihn nur zu gern in die Finger bekommen würde.

Die ursprünglich vom Manga-Künstler Monkey Punch geschaffene Figur debütierte 1967 mit einer 14 Bände lang laufenden Serie, auf die schon 1971 die erste Anime-Adaption folgte. Seitdem sind zu dieser immer mehr sogenannte Parts erschienen – zuletzt Part VI im Jahr 2021. Je nach Zählweise kommt man dabei schon auf mindestens 302 Episoden. Zum Glück gibt es aber einen visuellen Anhaltspunkt, der darüber aufklärt, in welcher Ära man sich gerade befindet: die Jacke.



Part I (1971-1972): Grünes Jackett

(1971-1972): Grünes Jackett Part II (1977-1980): Rotes Jackett

(1977-1980): Rotes Jackett Part III (1984-1985): Pinkes Jackett

(1984-1985): Pinkes Jackett ab Part IV (2015-?): Blaues Jackett

Einige Lupin III-Highlights und die Version, die ihr am wahrscheinlichsten gesehen habt, gehören allerdings gar nicht zur Hauptserie.

Der Lupin III-Film von Anime-Meister Hayao Miyazaki

Außerhalb Japans und Italiens, wo Lupin III enorm populär ist, kennt man den Manga- und Anime-Ganoven hauptsächlich durch den Film Lupin III: Das Schloss des Cagliostro. Dieser wurde nämlich von niemand Geringerem als Hayao Miyazaki (Chihiros Reise ins Zauberland) animiert und inszeniert, wenige Jahre vor der Gründung seines legendären Studio Ghibli. Es war die erste Kino-Produktion des Anime-Meisters, welches den schlaksigen Dieb für eine abenteuerliche Räuberpistole nach Europa versetzt, wo er in einem Schloss eine Verschwörung aufdeckt, um eine Prinzessin zu retten.

Hier der Trailer zum Lupin-Film von Miyazaki:

Darüber hinaus existieren über zehn weitere Filme oder Specials, in denen Lupin der Dritte sogar den Diebinnen aus Ein Supertrio oder Mini-Ermittler Detektiv Conan begegnet. Besonders positiv wird immer auch der Ableger A Woman Called Fujiko Mine erwähnt – eine preisgekrönte Serie über die weibliche Kollegin Lupins, mit der Anime-Regisseurin Sayo Yamamoto (Yuri! On Ice) sich einen Namen machte.

Weniger wohlgesonnen sind die Fans hingegen den Live-Action-Adaptionen und dem CGI-Film Lupin III: The First von 2019.

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Wer jetzt neugierig geworden ist, was den anderen Lupin angeht, findet mehrere Staffeln der Originalserie, das Prequel Lupin Zero, das TV-Special Mordbefehl an Lupin - Der Höllentrip sowie die eben erwähnte Fujiko Mine-Serie bei Crunchyroll. Der Anime-Film von Miyazaki liegt aktuell nur als Leih- und Kauftitel bei Amazon vor.