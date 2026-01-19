Kennt ihr diese geniale Funktion bei Netflix? Es gibt sie schon seit 5 Jahren

Kanntet ihr schon die Altersfreigaben-Funktion bei Netflix, die sich für verschiedene Profile anwenden lässt? Diese dürfte vor allem für Eltern und Großeltern kleiner Kinder interessant sein.

Nicht alle Funktionen oder Neuerungen von Netflix kommen bei Nutzer:innen gut an, manche Features ergeben aber durchaus Sinn. Das dürften vor allem Eltern bestätigen, deren minderjährige Kinder ab und zu auf dem Streaming-Portal unterwegs sind. Für diesen Fall gibt es nämlich eine ziemlich nützliche Funktion – und das tatsächlich schon seit über fünf Jahren.

Gemeint ist hier die Einstellungsmöglichkeit von Altersfreigaben für die jeweiligen Profile, die in diesem Zusammenhang natürlich vordergründig als Kindersicherung dient. Die fünf wählbaren Altersstufen (0, 6, 12, 16 und 18) bestimmen dementsprechend den angezeigten Inhalt, sodass keine Filme und Serien im Profil erscheinen, die über der ausgesuchten Altersgrenze liegen.

Altersfreigabe bei Netflix einstellen: So funktioniert es

Um die Altersfreigabe für ein Kinderprofil festzulegen, müsst ihr euer Konto in einem Webbrowser aufrufen und folgende Schritte durchführen:



Den Punkt Profile anklicken

anklicken Danach auf Kindersicherung anpassen und anschließend ein Profil auswählen

und anschließend ein Profil auswählen Identität verifizieren per zugesendetem Code oder Konto-Passwort

per zugesendetem Code oder Konto-Passwort Gewünschte Altersfreigabestufe bestimmen und Speichern



Jetzt werden euren Kindern ausschließlich Titel präsentiert, die der gewählten Altersfreigabestufe entsprechen.

Es gibt noch weitere nützliche Netflix-Funktionen

Bei zwei weiteren praktischen Netflix-Features sollten Eltern ebenfalls aufhorchen: Zum einen kann die Audiodeskription sozusagen "zweckentfremdet" werden und als Hörspiel fungieren. Kinder lieben bekanntlich Hörbücher und wenn es mal weniger Bildschirmzeit für die Kleinen geben soll, stellt diese Funktion eine reizvolle Alternative dar.

In der Audiodeskription wird jede Szene detailliert beschrieben, was laut Netflix für die meisten Originals sowie viele weitere Serien und Filme zur Verfügung steht. Zumeist steht es allerdings nur in der Originalsprache zur Verfügung. Diese Option könnt ihr unter dem Menüpunkt Audio und Untertitel aktivieren. Welche Titel mit dieser Funktion verfügbar sind, erkennt ihr an dem Symbol AD.

Auch interessant: Sie gilt als eine der besten Kinderserien aller Zeiten

Apropos Bildschirmzeit: Sofern ihr besser den Überblick behalten wollt, wie viele Folgen euer Kind hintereinander anschaut, solltet ihr vielleicht die Autoplay-Funktion abschalten. Das automatische Abspielen der nächsten Episode hat schließlich auch auf das Konsumverhalten von Erwachsenen großen Einfluss.

Um das unfreiwillige Bingen zu vermeiden, müsst ihr in eurem Konto die Wiedergabe-Einstellungen abrufen und lediglich den Haken bei Autoplay entfernen. Anschließend können eure Kinder ihre Lieblingsserie weitaus bewusster wahrnehmen – was grundsätzlich allen Netflix-Nutzer:innen zu empfehlen ist.