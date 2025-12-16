Kevin - Allein zu Haus-Regisseur hält die Fortsetzungen für totalen Müll: "Haben es komplett verkackt"

Dass die Kevin - Allein zu Haus-Sequels spätestens ab Teil 3 zu wünschen übrig lassen, ist allgemein bekannt. Das sieht selbst der Regisseur der Originalfilme nicht anders.

Kevin - Allein zu Haus gehört für viele fest zum Feiertagsfilmprogramm. Kein Wunder, handelt es sich beim Film mit Macaulay Culkin als Dreikäsehoch-Fallensteller doch um eine in Weihnachtslichter getränkte Nostalgiebombe. Während manche auch noch dem direkten Sequel Kevin - Allein in New York einiges abgewinnen können, hört der Spaß für die meisten ab Teil 3 auf. Auch für Regisseur Chris Columbus.

Kevin - Allein zu Haus-Regisseur Chris Columbus hat kein gutes Wort für die Fortsetzungen übrig

Zum 35. Jubiläum des Films kamen der längst erwachsene Filmstar Culkin und Regisseur Columbus im Academy Museum zusammen. Zu dieser Gelegenheit wurde der Filmemacher sehr direkt, was die fragwürdigen Fortsetzungen angeht, wie der Hollywood Reporter berichtet:

Es wurde mit wirklich schlechten Fortsetzungen wieder aufgegriffen. Entschuldigung, wenn ich jemanden beleidige, aber sie haben es komplett verkackt. Es fing mit Wieder allein zu Haus an und von da an ging es nur noch bergab; Wieder allein zu Haus ist irgendwie noch der Beste unter den schlechten Filmen.

Einige wird es vermutlich überraschen, dass es nach dem dritten Teil namens Wieder allein zu Haus auch noch Kevin - Allein gegen alle, Allein zu Haus: Der Weihnachts-Coup und Nicht schon wieder allein zu Haus gab. Natürlich handelte es sich dabei um Direct-to-DVD-Heimkinoveröffentlichung, die ohne den Originalstar wenig Beachtung fanden.

Ein neues Kevin-Sequel mit Macaulay Culkin?

Erst neulich machte der heute 45-jährige Kevin-Darsteller von damals Schlagzeilen mit einer Idee für einen brandneuen Allein zu Haus-Film mit ihm als Vater. Bei der Veranstaltung zum Filmjubiläum brachte er diesen Vorschlag erneut unter die Leute. Dabei stellt er sich ein entfremdetes Vater-Sohn-Verhältnis wie in Der Dummschwätzer vor und hat zwei Versionen der Story:

Entweder lässt er das Kind aus Versehen zurück; er ruft seine Mutter an und sagt: 'Tut mir so leid, jetzt verstehe ich es.' Oder ich lasse ihn absichtlich zurück, so nach dem Motto: 'Das hat mich zu dem Mann gemacht, der ich heute bin.' Dann schließt er mich aus dem Haus aus und stellt Fallen auf. Und ich glaube, ich sehe sie kommen, weil ich bin der Experte. Es erklärt auch, warum ich weder Polizei noch Schlüsseldienst rufe, weil es mir peinlich ist, dass mein Kind mich besiegt, und das ist mein Job.

Das Haus wäre dann eine Art Metapher für das Herz des Sohnes, in das der Vater mit aller Mühe versucht, wieder hineinzukommen. Chris Columbus schien davon jedoch wenig beindruckt und meinte, es würde sich nur lohnen, wenn auch die feuchten/klebrigen Banditen Joe Pesci und Daniel Stern zurückkehren. Mit einem 82-jährigen Pesci werden die Fallen dann aber noch lebensgefährlicher, als sie eh schon waren ...