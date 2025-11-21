Kevin Costner hat schon zwei Rollen gespielt, die von Harrison Ford und (!) Mel Gibson abgelehnt wurden: Es sind seine zwei besten Filme

Es kann sich lohnen, der lachende Dritte zu sein. Diese Erfahrung machte auch Kevin Costner, der zwei seiner legendärsten Rollen spielte, weil Mel Gibson und Harrison Ford sie zuvor abgelehnt hatten.

Oscarpreisträger Kevin Costner ist fraglos einer der größten Hollywood-Stars der vergangenen 40 Jahre. Und dennoch war auch er nicht immer die Wunschbesetzung in seiner langen Karriere. So profitierte er bereits häufiger davon, dass Kollegen Rollenangebote ablehnten, die letztendlich auf seinem Tisch landeten.

In zwei solcher Fälle waren es kurioserweise dieselben Schauspieler, die durch ihren Verzicht den Weg für Costner frei machten. Dabei handelte es sich um die nicht weniger prominenten Hollywood-Veteranen Harrison Ford und Mel Gibson. Die beiden wurden nämlich jeweils für zwei Parts ins Auge gefasst, die später zu den ikonischsten in Costners Vita werden sollten.

Diese beiden Kevin Costner-Filme lehnten Harrison Ford und Mel Gibson ab

Die Rollen beziehungsweise Filme, um die es geht, waren Prohibitionsagent Eliot Ness aus The Untouchables - Die Unbestechlichen und Bezirksstaatsanwalt Jim Garrison aus JFK - Tatort Dallas. Beide Werke gelten längst als absolute Klassiker und belegen im Moviepilot-Ranking der besten Kevin Costner-Filme Platz 1 und 2.

The Untouchables-Regisseur Brian De Palma hatte für die Figur des Eliot Ness ursprünglich Don Johnson im Sinn. Als dieser ablehnte, wurde die Rolle einer ganzen Reihe von Schauspielern angeboten, darunter eben auch Ford und Gibson. Laut Far Out Magazine stand letzterer praktisch schon fest, musste jedoch aufgrund eines anderen Projekts namens Lethal Weapon absagen. Costner war schließlich der Nutznießer, auch wenn er heute eher selbstkritisch auf seine Darstellung in dem 1987er-Kriminalfilm zurückblickt.

Im vier Jahre später folgenden Verschwörungsthriller JFK von Oliver Stone, der sich um die Ermittlungen rund um die Ermordung von US-Präsident John F. Kennedy dreht, lieferte Costner als Jim Garrison eine seiner besten Schauspielleistungen ab. Unvergessen bleibt beispielsweise sein 20-minütiger Monolog am Ende des Films.

Hier könnt ihr euch den Trailer zu JFK mit Kevin Costner anschauen:

JFK: Tatort Dallas - Trailer (Deutsch) HD

Dabei durfte er auch diese Rolle nur spielen, weil Gibson und Ford kein Interesse hatten. Warum? Beide hatten Sorge, dass die kontroverse Thematik des Thrillers ihre Karriere negativ beeinflussen könnte. Wie Stone 2023 erklärte , bewies Costner aber "Mumm" und nahm den Part nach anfänglichem Zögern an. Der Rest ist Filmgeschichte.

Wo gibt es The Untouchables und JFK mit Kevin Costner im Stream?

Wenn ihr euch die beiden Meisterwerke mit Kevin Costner anschauen wollt, habt ihr Glück: Beide Filme sind nämlich in einer Streaming-Flatrate verfügbar. So könnt ihr The Untouchables bei Paramount+ ansehen, JFK gibt es hingegen in der Flat von Disney+ sowie komplett kostenlos bei Pluto TV.