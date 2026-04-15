Martial-Arts-Legende spielt Doppelrolle in Kill Bill und nur die wenigsten Tarantino-Fans wissen es

Für sein Kill Bill-Epos hat Quentin Tarantino eine der größten Martial-Arts-Legenden rekrutiert – und diese dann gleich zweimal in den beiden Filmen bzw. The Whole Bloody Affair untergebracht.

Seit Beginn seiner Karriere begeistert Quentin Tarantino mit inspirierten Casting-Entscheidungen. Mitunter hat er sogar Stars wie John Travolta und Uma Thurman zu einem Karriere-Comeback verholfen. Am spannendsten sind jedoch die Besetzungen, die sich genau an den Genre-Vorbildern der jeweiligen Filme orientieren.

Bei seinem zweiteiligen Kill Bill-Epos, das nach über zwei Dekaden endlich als ein großes Werk im Kino läuft, hat sich Tarantino zum Beispiel im Hongkong-Kino umgeschaut, um einen Action-Star zu finden, der sich in den furiosesten Kämpfen beweisen kann. Fündig geworden ist er in Gordon Liu Chia-hui aka Gordon Liu.

Martial-Arts-Legende Gordon Liu spielt in Kill Bill zwei Rollen

In den 70er und 80er Jahren führte in Hongkong kein Weg an Gordon Liu vorbei. Er war der Star zahlreicher Produktionen aus dem Hause Shaw Brothers, wo der Martial-Arts-Film maßgeblich geprägt wurde. Bekanntheit erlangte er durch Die 36 Kammern der Shaolin (1978), Dirty Ho (1979) und Der Todesspeer des Shaolin (1984).

In westlichen Produktionen war Liu allerdings nicht zu sehen. Erst Tarantino machte ihn im Hollywood-Mainstream bekannt – und das gleich mit einer Doppelrolle. Als Kill Bill: Volume 1 und Kill Bill: Volume 2 ins Kino kamen, war Liu in beiden Filmen zu sehen. Im ersten Teil der Rachesaga spielte er Johnny Mo, im zweiten Teil Pai Mei.

Gordon Liu als Johnny Mo in Kill Bill: Volume 1

Bei Johnny Mo handelt es sich um den Anführer der Crazy 88, die im Finale von Volume 1 im Haus der Blauen Blätter gegen Beatrix Kiddo antreten und für einige waghalsige Stunts vor laufender Kamera sorgen. Zum Einsatz kommt Liu hier vor allem in Actionszenen – dafür wurde die Figur geschaffen. Vertieft wird sie allerdings nicht.

Gordon Liu als Pai Mei in Kill Bill: Volume 2

Bei Pai Mei sieht die Sache anders aus. Dem mächtigen Martial-Arts-Meister wird in Volume 2 ein ganzes Kapitel gewidmet (Die grausame Lehre des Pai Mei), in dem seine Figur nicht nur viel Screentime erhält, sondern auch mit eigener Mythologie aufgeladen wird. Er war der ehemalige Meister von Bill und trainiert jetzt Beatrix.

Pai Mei wird als rassistischer und frauenfeindlicher Mann charakterisiert, für den es beim Training vor allem darum geht, zu leiden und gebrochen zu werden. Für die Handlung ist er trotzdem sehr wichtig, da er der einzige Mensch ist, der die Fünf-Punkte-Pressur-Herzexplosions-Technik beherrscht. Er gibt sie allerdings nicht weiter.

Das denkt zumindest Bill, der sich in den letzten Atemzügen der Geschichte auf der sicheren Seite währt. Doch dann überrascht ihn Beatrix mit genau jener Technik und schickt Bill in den sicheren Tod. Entgegen seiner Härte hat Pai Mei offenbar eine Ausnahme gemacht, damit die Braut ihren Rachefeldzug vollenden kann.

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Gordon Liu ist ein wichtiger Teil von Kill Bill

Auch wenn er nicht der erste Star ist, an den viele bei Kill Bill denken, ist Gordon Liu Teil des besten Kampfs der Saga und der treibende Motor hinter einem der prägenden Kapitel des Films, dessen Auswirkungen bis zum Schluss spürbar sind. Sein Casting markiert außerdem eine Liebeserklärung an das Hongkong-Kino seitens Tarantino.

Kill Bill: The Whole Bloody Affair läuft seit dem 16. April 2026 im Kino.