Alle Kinder der 90er kennen diese Serie: Der Live-Action-Blockbuster soll noch kommen

Sci-Fi und Fantasy vereinten sich in einem Cartoon aus den 80ern, der erst in den 90ern zu uns nach Deutschland kam. Zur geplanten Live-Action-Adaption gibt es jetzt ein Update.

Neben He-Man gab es damals auch noch viele andere Samstagmorgen-Cartoons, die gleichzeitig als Spielzeugreklame herhielten. Eine davon ist das Sci-Fi-Fantasy-Abenteuer ThunderCats, das in den USA schon Ende der 80er abgesetzt wurde, aber erst 1991 via Sat.1 nach Deutschland kam. Und während neulich erst bekannt wurde, dass der Gargoyles-Realfilm schon wieder gescheitert ist, sollen die Großkatzenheld:innen der ThunderCats noch immer auf der Leinwand landen.

Verfilmung des Sci-Fi-Fantasy-Cartoons ThunderCats ist immer noch in Arbeit

Die abgefahrene Story der humanoiden Katzen aus dem All, die sich gegen den Mumienschurken Mumion und seine Mutanten wehren, will seit fünf Jahren schon Regisseur Adam Wingard adaptieren. Damals berichtete Deadline von seinem nächsten Gig. Seitdem hat er mit Godzilla x Kong: The New Empire einen Film für das Monsterverse beigesteuert und an seinem aktuellen Horror-Actioner Onslaught gearbeitet.

Im Gespräch mit Polygon gab Wingard nun jedoch zu verstehen, dass die ThunderCats noch nicht vom Tisch seien:

Meine Karriere springt irgendwie hin und her, also hatten verschiedene Dinge Priorität. Aber [ThunderCats] ist immer noch am Leben. Ich denke, es ist nur eine Frage, Zeit zu finden, um mich wirklich wieder darauf zu konzentrieren und mich einzubringen. Wir haben Anfang dieses Jahres einen neuen Entwurf gemacht. Das ist noch nicht allzu lange her und dann wurden die Dinge wegen [Onslaught] auf Eis gelegt. [...] Aber es ist nicht tot. Es lebt. Es ist nur gerade nicht das Nummer-eins-Projekt, an dem ich arbeite.

Fans müssen die Hoffnung also noch nicht aufgeben, irgendwann im Kino auch "Thunder, Thunder, ThunderCats, ho!" zu hören. Allerdings könnte Warner Bros. mittlerweile kalte Füße bekommen haben, nachdem der diesjährige He-Man-Blockbuster Masters of the Universe von Sony und Amazon weit hinter den Erwartungen zurückblieb. Denn wenn selbst der stärkste Mann des Universums in Kino untergeht, welche Chance haben dann die weniger gut in Erinnerung gebliebenen Space-Miezen?

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So viel ThunderCats gibt es schon

Das ThunderCats-Franchise hat zwar noch keinen Live-Action-Film, dafür aber mehrere Animationsserien. Das sind bisher:

ThunderCats (1985) - das Original mit 130 Folgen in vier Staffeln

- das Original mit 130 Folgen in vier Staffeln ThunderCats (2011) - Anime-inspiriertes Reboot mit 26 Folgen

- Anime-inspiriertes Reboot mit 26 Folgen ThunderCats Roar (2020) - niedliches Cartoon-Reboot mit 52 Folgen

Streamen kann man die ThunderCats-Originalserie übrigens nicht. Dafür gibt es aber DVDs und sogar eine Blu-ray-Komplettbox mit allen Folgen beim Label Pidax.