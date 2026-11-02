In 6 Wochen startet das größte Kinoevent des Jahres, an dem kein Filmfan vorbeikommt

Seit dem Barbenheimer-Hype hat dem Kino ein ähnlich episches Event gefehlt. In wenigen Wochen ist es mit dem zeitgleichen Start von zwei Mega-Blockbustern aber endlich so weit: Dunesday kommt.

Als die unterschiedlichen Blockbuster Barbie und Oppenheimer 2023 gleichzeitig im Kino gestartet sind, hat das Double Feature als sogenanntes Barbenheimer-Event einen weltweiten Hype ausgelöst. Während Nolans Film fast 1 Milliarde Dollar an den Kinokassen einspielen konnte, hat Greta Gerwigs Barbie sogar knapp 1,5 Milliarden Dollar erzielt.

Noch dieses Jahr könnte sich dieser Event-Charakter wiederholen, wenn am 17. Dezember 2026 die zwei Mega-Blockbuster Avengers 5: Doomsday und Dune: Part Three zusammen auf der großen Leinwand anlaufen. Macht euch bereit für Dunesday!

Dunesday: Avengers 5 entfesselt Robert Downey Jr. als MCU-Bösewicht

Nach seiner Iron Man-Paraderolle wird Robert Downey Jr. im fünften Avengers-Film als Fantastic Four-Bösewicht Doctor Doom zu sehen sein. Der letzte Trailer zum Marvel-Blockbuster deutete bereits eine tragische Familiengeschichte zu seinem Widersacher an. Ihm gegenüber tritt ein gigantisches Team aus Superheld:innen, dem unter anderem Sam Wilson (Anthony Mackie), Steve Rogers (Chris Evans), Thor (Chris Hemsworth), Yelena Belova (Florence Pugh), Loki (Tom Hiddleston), die Fantastic Four und die X-Men angehören.

Avengers 5: Doomsday bildet wiederum nur den Auftakt für das große Finale Avengers 6: Secret Wars, das dann am 15. Dezember 2027 im Kino anlaufen soll. Es ist also gut möglich, dass Marvel-Fans Ende dieses Jahres wie bei Avengers 3: Infinity War mit einem heftigen Cliffhanger in die einjährige Wartezeit entlassen werden.

Dunesday: Die epische Dune-Trilogie wird mit Teil 3 vollendet

Zeitgleich mit Avengers 5 entfacht Regisseur Denis Villeneuve das gewaltige Finale seiner Dune-Saga auf der großen Leinwand. Nach Dune und Dune: Part Two wird Dune: Part Three einen inhaltlichen Zeitsprung von 19 Jahren vornehmen. Paul Atreides (Timothée Chalamet) ist mittlerweile zum Imperator des Universums aufgestiegen und wird von den kriegerischen Fremen zur Gallionsfigur im Heiligen Krieg erklärt.

Während er mittlerweile mit Prinzessin Irulan (Florence Pugh) verheiratet ist, sind seine Gefühle noch immer tief mit Chani (Zendaya) verbunden. Die frühere Beziehung der beiden wird auf ihre härteste Probe gestellt, als eine Widerstandsgruppe rund um Mitstreiter:innen Tleilaxu Scytale (Robert Pattinson) und Bene-Gesserit-Mutter Helen Mohiam (Charlotte Rampling) Paul als Herrscher stürzen will.

Hierzulande startet Avengers 5 sogar schon am Mittwoch, den 16. Dezember im Kino. Ob der Release einen Tag vor dem dritten Dune-Film den Hype-Faktor von Dunesday beschädigt, bleibt aber anzuzweifeln. Zumal Dune: Part Three in ausgewählten deutschen Kinos ebenso in Previews vorab gezeigt wird. Tickets für beide Filme gibt es übrigens schon jetzt im Vorverkauf.

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Ausschlaggebend für den Dunesday-Hype ist aber vor allem der US-Release und der bleibt für beide Filme gleich. In den Vereinigten Staaten starten sowohl Dune: Part Three als auch Avengers 5: Doomsday am 18. Dezember 2026.