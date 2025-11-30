Kino-Highlight erstmals bei Disney+: Bei diesem Film bleibt euch das Lachen im Hals stecken

Eine der besten Komödien des Jahres lief grad erst noch im Kino und kann jetzt schon auf Disney+ gestreamt werden. Bei diesem schwarzen Humor wird euch jedoch das Lachen im Halse stecken bleiben.

In kaum einem Genre machen Neuauflagen und Remakes so viel Sinn wie bei der Komödie. Humor ist oftmals an den aktuellen Zeitgeist gekoppelt und birgt somit das Potenzial, recht schnell veraltet zu wirken. Da mittlerweile nahezu jeder Blockbuster komödiantische Elemente beinhaltet, ist die Komödie ein zunehmend aussterbendes Genre. Umso bezeichnender ist es, dass die größten Komödien des Jahres allesamt Remakes sind. Mit Die Rosenschlacht lief dieses Jahr eines der besten Komödien-Remakes an.

Neu bei Disney+: Worum geht es in Die Rosenschlacht?

In der Neuauflage von Danny DeVitos Der Rosenkrieg aus dem Jahre 1989 mit Michael Douglas und Kathleen Turner gehen sich diesmal Benedict Cumberbatch und Olivia Colman an die Gurgel. Die beiden spielen ein britisches Ehepaar, das nach Amerika auswandert. Doch vor Ort sollen sich die Karrieren der erfolglosen Köchin und des Überflieger-Architekten schlagartig um 180 Grad drehen, was eine tiefschürfende Ehekrise zur Folge hat.

Neben Cumberbatch und Colman als das Ehepaar Rose sind auch die Nebenrollen mit Andy Samberg (Brooklyn Nine-Nine), Kate McKinnon (Barbie) und Allison Janney (American Beauty) großartig besetzt. Regie führte hier Jay Roach, der auch für die Austin Powers-Filme verantwortlich war.

Darum solltet ihr einen Blick in Die Rosenschlacht bei Disney+ werfen

Die größte Stärke von Die Rosenschlacht sind die beiden Hauptdarsteller:innen. Es ist eine wahre Freude, den ambitionierten Cumberbatch und die immer hervorragende Colman endlich zusammen vor der Kamera erleben zu können. Wie schon im Original werden alltägliche Streitsituationen eines Paares auf sehr nachvollziehbare Art und Weise dargestellt. Umso bestürzender ist es jedoch zu sehen, wie fast alle dieser bekannten Dispute in einer Form eskalieren, wie man es keinem Menschen je wünschen würde.

Die Rosenschlacht wurde an vielen Stellen sinnvoll an die heutige Zeit angepasst, jedoch wirkt dies zu keinem Zeitpunkt allzu aufdringlich. Der größte Unterschied dürfte wohl der Rollentausch sein, da hier die Frau Karriere macht, während der Mann zu Hause auf die Kinder aufpassen muss. Diese neue Dynamik schafft eine frische Parodie auf die fest eingefahrenen und veralteten Rollenbilder.

Wie beim Original sind die hitzigen Wortgefechte des Ehepaars das Highlight. Im Remake haben sie keineswegs an Biss verloren. Was man hier in den Streitszenen lange Zeit noch als schwarzen Humor betiteln kann, wird irgendwann so böse und hasserfüllt, dass einem das Lachen im Halse stecken bleibt. Doch wie so oft ist auch diese Komödie nur dann so gut, wenn das Drama mit den heiteren Parts auf einer Höhe ist. Der Film ist frisch aus den Kinos raus und kann jetzt schon bei Disney+ gestreamt werden.