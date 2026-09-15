Kino-Tipp: Klimawandel-Doku mit beeindruckenden Bildern läuft ab morgen für wenige Tage in Berlin

Wunderschöne Schneelandschaften und Klimawandel gehen hier Hand in Hand. Die Doku Off the Mark zeigt, wie sogar entlegene Orte wie das nördliche Norwegen stark betroffen sind. Sie läuft ab heute wenige Tage in der Berliner Brotfabrik.

Der Dokumentarfilm Off the Mark von Wera Uschakowa interessiert sich nicht nur für Umweltschutz, er will auch die Lösungen hinterfragen und die Menschen dahinter erkunden. Dafür reisen wir mit einem Expeditionsteam ins nördliche Norwegen, die Finnmark. Dort leben rund 75.000 Menschen auf einer Fläche, die dem Bundesland Niedersachsen entspricht – das allerdings 8 Millionen Bewohner:innen hat. Schnee und Proteste machen einen Hauptteil der Dokumentation aus, die mit Bildern bezaubert und Feststellungen weh tut.



Doku-Highlight im Kino: Das ist Off the Mark

Mit Fragen wie "Kann man Naturkapital sagen und kann man der Natur einen Wert geben?" von Nachhaltigkeitsberater Per Olaf Persen macht Off the Mark große Fässer auf. Denn während wir deutschen Aktivisten beim Nachweisen von Mikroplastik in der Finnmark folgen, steht vor allem ein lokaler Konflikt im Vordergrund, ausgelöst vom sogenannten "Grünen Kolonialismus". Die Regierung in Oslo will den Ausbau erneuerbarer Energien vorantreiben, womit paradoxerweise Naturräume zerstört und die Kultur der Samen bedroht wird. Bei den Samen handelt es sich um das letzte anerkannte indigene Volk in der gesamten EU.

Wir lernen Menschen kennen, die tief verwurzelt mit der Natur leben. Sie zeigen ihre tägliche Arbeit und lassen uns den Druck spüren, unter dem sie stehen. Ein Fischer fühlt sich todgeweiht, wenn ihm sein Fjord genommen werden soll. Eine Rentierzüchterin hat all ihren Widerstand bereits in den letzten Jahren aufgebraucht. Im Herzen ist die Dokumentation ein Porträt der Finnmark und dem Protest der Samen, die sich gegen die zunehmende Verschmutzung, den Klimawandel und Regierungsentschiedungen wehren. Umweltaktivistin Veronica Skotnes bei einer Aufräumaktion der Küste:

Man kommt an diese sehr abgelegenen Orte, an denen fast nie ein Mensch gewesen ist. Aber trotzdem sieht man überall Spuren von Menschen, denn es ist alles voller Plastikverschmutzung und Meeresmüll.