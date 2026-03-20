Kinoleinwand wird 33 Kilometer hoch in die Stratosphäre geschickt und das Sci-Fi-Epos Der Astronaut darauf gezeigt

Das Sci-Fi-Abenteuer Der Astronaut läuft jetzt im Kino und hat zum Start einen unglaublichen Rekord aufgestellt. Der Film hat eine ganz besondere "Kinovorstellung" erhalten.

Bei der Moviepilot-Community wurde kein Film für das aktuelle Jahr so oft vorgemerkt wie das Sci-Fi-Abenteuer Der Astronaut – Project Hail Mary. Die Bestsellerverfilmung mit Ryan Gosling ging damit sogar noch vor Christopher Nolans Die Odyssee ins Ziel – und das ist wirklich eine beachtliche Leistung. Seit dem 19. März 2026 läuft der Film in den deutschen Kinos und wir können uns endlich selbst von dem Weltraum-Epos überzeugen.

Doch nicht nur in den Kinos auf der Erde ist der Film zu sehen. Auch wurde Der Astronaut eine ganz besondere "Kinovorstellung" vergönnt, die es in dieser Form noch nie gegeben hat.

Sci-Fi-Abenteuer Der Astronaut ist der erste Film, der in der Stratosphäre gezeigt wurde

Wie Sony Pictures UK offiziell auf Instagram geteilt hat, ist Der Astronaut zum ersten Film jemals geworden, der im "Weltraum" gezeigt wurde. Demnach wurde ein IMAX-Bildschirm ins All gesendet, um Material aus dem Film vor der Wölbung des Planeten Erde zu zeigen. Seht euch hier das unglaubliche Video an:

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Das Ganze geschah in 110.000 Fuß Höhe, umgerechnet also etwa 33,528 Kilometer. Bei dieser Höhe handelt es sich streng genommen noch nicht um den Weltraum. Tatsächlich liegt in dieser Höhe noch die Stratosphäre, die die zweite Schicht der Erdatmosphäre beschreibt. Dennoch ist das eine besondere Ehrung, die kein Film zuvor erreicht hat.

Auch wenn der Sinn dieser Aktion hinterfragt werden darf, da sie vermutlich extrem teuer war und das Material von keinem Menschen gesehen wurde, passt sie natürlich ganz vorzüglich zum Film.

Darum geht es in Sci-Fi-Epos Der Astronaut mit Ryan Gosling

In Der Astronaut geht es um den Lehrer Ryland Grace (Gosling), der eines Tages ohne Erinnerung in einem Raumschiff aufwacht. Langsam kommt er hinter den Grund für seine Mission, die die Rettung der Erde beinhaltet. Hilfe erhält er dabei von einem unerwarteten Gast. Welcher Film also könnte besser für die erste Weltraum-Premiere aller Zeiten passen?

Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Andy Weir, der erstmals 2021 erschien und seitdem zum Millionenbestseller wurde. Neben Ryan Gosling ist darin unter anderem Anatomie eines Falls-Star Sandra Hüller zu sehen. Die Regie übernahmen Phil Lord und Chris Miller.