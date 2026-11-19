Seit einiger Zeit ist bekannt, dass 300-Regisseur Zack Snyder an einer Neuauflage von John Carpenters Kultfilm Die Klapperschlange arbeitet. Hier erfahrt ihr, wie sich der Originalregisseur jetzt persönlich an dem Remake beteiligt.

Mit Werken wie Halloween - Die Nacht des Grauens, Das Ding aus einer anderen Welt und Assault - Anschlag bei Nacht hat John Carpenter einige der besten und beliebtesten Genre-Klassiker überhaupt geschaffen. Einer seiner großen Kultfilme ist außerdem der postapokalyptische Sci-Fi-Actioner Die Klapperschlange mit Kurt Russell.

Seit einigen Monaten steht fest, dass 300- und Justice League-Regisseur Zack Snyder gerade an einer Neuauflage des Films von 1981 arbeitet. Jetzt hat sich der Schöpfer des Originals selbst dazu geäußert und seine Form der Unterstützung erklärt.

John Carpenter will den Score für Zack Snyders Die Klapperschlange-Remake machen

In Die Klapperschlange verkörpert Russell in der Zukunft den inhaftierten Special-Forces-Soldaten Snake Plissken. Für die Entlassung aus dem Gefängnis auf der Insel Manhattan lässt er sich auf einen Deal ein, bei dem er den entführten US-Präsidenten retten soll.

Gerade war John Carpenter laut Bloody Disgusting im Podcast Dropping Names with Brent and Jonny der Star Trek-Stars Brent Spiner und Jonathan Frakes zu Gast. Darin spricht er über verschiedene Stationen seiner langen Karriere und äußert sich auch zum geplanten Remake von Die Klapperschlange. Dabei verrät Carpenter, dass er persönlich eingefordert habe, die Musik für die Neuauflage zu komponieren. Dazu erklärte er, dass nicht der Score aus dem Original verwendet, sondern ein Remake davon geschaffen werden soll.

Das komplette Podcast-Gespräch mit John Carpenter könnt ihr euch hier anschauen:

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Wann startet das Die Klapperschlange-Remake von Zack Snyder im Kino?

Da sich das Projekt derzeit noch in der Vorbereitung befindet, gibt es noch keinen konkreten Starttermin für die Neuauflage des Klassikers. Falls der Film nächstes Jahr offiziell in Produktion gehen kann, rechnen wir nicht vor 2028 mit einem Release.

Während noch nicht enthüllt wurde, ob Snyder schon einen Hauptdarsteller für seine Die Klapperschlange-Version gefunden hat, ließ sich der Regisseur laut IGN ein paar Details zur Story entlocken:

Der Ansatz ist folgender: Der Film spielt im Jahr 1997 – betrachtet aus der Perspektive von 1981. Der Krieg zwischen der US-Polizeimacht und den Kriminellen findet, glaube ich, am 9. Juli 1981 statt – das ist übrigens auch das Veröffentlichungsdatum des Originalfilms. Und der Rest entspricht dann im Grunde Die Klapperschlange.

So wie es aussieht, wird sich Snyder für die Neuauflage inhaltlich also sehr nah an Carpenters Vorlage orientieren. Über weitere Infos halten wir euch auf dem Laufenden. Falls ihr jetzt noch Lust auf das Original bekommen habt, könnt ihr Die Klapperschlange aka Escape from New York bei HBO Max im Abo streamen oder bei VoD-Anbietern wie Amazon Prime und Apple TV leihen oder kaufen.