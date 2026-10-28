Wednesday-Star Jenna Ortega und Amy Adams sind in ihrem neuen Sci-Fi-Film Klara und die Sonne an einem Weizenfeld verzweifelt

In Klara und die Sonne erforscht Jenna Ortega als Roboter, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Moviepilot-Redakteurin Joana Müller hat mit dem Wednesday-Star und Amy Adams im Interview gesprochen.

Mit Klara und die Sonne hat Taika Waititi den Millionen-Bestseller von Literaturpreisträger Kazuo Ishiguro verfilmt. Wednesday-Star Jenna Ortega schlüpft darin in die Rolle der Künstlichen Freundin Klara, die in das Haus der jungen Josie (Mia Tharia) und ihrer von Amy Adams gespielten Mutter Chrissy einzieht. Dabei erforscht sie die Lebensweisen der Menschen mit unerschütterlicher Neugier und Optimismus – und wie für den Jojo Rabbit- und Thor 3: Tag der Entscheidung-Regisseur üblich mit reichlich abgedrehtem Humor.

Ich habe mit Jenna Ortega und Amy Adams vor dem Kinostart von Klara und die Sonne im Interview gesprochen. Dabei haben mir die beiden Schauspielerinnen erklärt, warum sie die Geschichte von Klara und die Sonne erzählen wollten und wie der Dreh in Waititis Heimatland Neuseeland ablief. Ein bestimmtes Weizenfeld machte ihnen dabei besonders zu schaffen ...

Jenna Ortega und Amy Adams im Moviepilot-Interview zu Klara und die Sonne

Moviepilot: Was hat euch beide zu dem Film hingezogen und warum ist Klara und die Sonne gerade jetzt so eine wichtige Geschichte?

Jenna Ortega: Ich denke, es ist sehr wichtig, die Menschen heutzutage, wo Technologie in allem, was wir tun, so allgegenwärtig ist, daran zu erinnern, einander zuzuhören und zu versuchen, einander zu verstehen. Und einfach präsent zu sein. Das Leben hat so viele Dinge zu bieten, die man lieben und wertschätzen sollte und vieles davon steckt in den Menschen, die uns umgeben.

Amy Adams: Meine Geschichte, wie ich zu dem Film gekommen bin, ist interessant, denn ich wurde recht spät gecastet. Taika hat mich einfach angerufen und ich wollte schon so lange mit ihm arbeiten. Ich liebe seine Sichtweise auf Dinge und die Welt. Er meinte, ‘Hey, willst du nach Neuseeland kommen und diesen tollen Film drehen?’ Und ich meinte nur, ‘Na klar!’ Ich hatte natürlich das Drehbuch gelesen und es war wundervoll, und erst danach habe ich den Roman gelesen.

Jenna Ortega: Oh, wirklich? Das ist interessant.

Amy Adams: Ja, denn ich wusste zuerst nicht viel über das Projekt. Aber ich habe mich auch sehr darauf gefreut, mit Jenna zu arbeiten. Zu sehen, wie sie Klara so viel Menschlichkeit und Intentionalität verliehen hat, war wundervoll.

Amy, du hast gerade schon den Dreh in Neuseeland angesprochen. Wie war es für euch dort in der weiten Landschaft und den schrulligen Sets zu drehen?

Jenna Ortega: Es war ein wunderschöner Dreh. Taika ist ein Kiwi, er kommt aus Neuseeland. Viele Crewmitglieder und Menschen, die am Set gearbeitet haben, kannte er bereits seit seiner Kindheit. Die Dynamik war wirklich wundervoll. Alle haben sich wohlgefühlt und einander geholfen, es hat sich ziemlich wie eine Familie angefühlt. Und Neuseeland ist eines der schönsten Länder, die ich je besucht habe. Es war ein unglaublicher Sommer. Wir waren viel auf dem Land oder in Wäldern. Es war aufregend, so viel draußen zu drehen, denn heutzutage ist man oft in Studios eingesperrt.

Amy Adams: Obwohl ich eine ziemliche Hassliebe mit dem Weizenfeld entwickelt habe. Es war wirklich wunderschön und diese Landschaft zu erleben war eine einzigartige Erfahrung in meinem Leben. Aber Junge, diese Weizenhalme sind überall hingekommen [lacht].

Jenna Ortega: Wirklich überall [lacht]. Und die Allergien waren heftig! Einmal hat Taika den Monitor angeschrien und ich meinte nur, ‘Was ist?’ Ich habe meine Augen geöffnet und sie waren dunkelrot, weil ich sie die ganze Zeit gerieben habe. Für einen Roboter machen rote Augen nicht viel Sinn, oder? [lacht]

Habt ihr etwas vom Set mitgenommen?

Amy Adams: Ich habe etwas mitgenommen.

Jenna Ortega: Was hast du mitgenommen?

Amy Adams: Es gab einen kleinen bronzenen Käfer.

Jenna Ortega: Oh! Den hast du mitgenommen?

Amy Adams: Ja, aber ich habe ihnen gesagt, dass ich ihn mitnehmen würde. Er war aus einem Teil, den wir nicht gedreht haben. Und ich habe vorher gefragt.

Jenna Ortega: Ich habe nichts mitgenommen. Aber ich habe immer mal wieder zu unserem Requisiteur am Set gesagt, ‘Hey, das ist ein ziemlich cooles Teeset, das ihr da habt. Wo habt ihr das her? Ich bin neugierig, ich brauche ein neues Teeset.’ Und er hat es mir ein paar Monate nach dem Ende des Drehs zugeschickt. Das war ziemlich süß.

Amy Adams: Oh, das ist wirklich toll.

Dieses Interview wurde gekürzt und verdichtet. Klara und die Sonne läuft seit dem 29. Oktober 2026 im Kino.