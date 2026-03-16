Klingonen aus Star Trek haben jedes Organ doppelt – ja, auch das, woran ihr gerade denkt

Star Trek hat im Laufe der Jahre einige interessante Fakten über seine Aliens etabliert. Darunter ist auch die Tatsache, dass Klingonen in jeder Hinsicht gut bestückt sind.

Bei den Klingonen handelt es sich um die herzig-ungehobelte Krieger-Spezies des berühmten Sci-Fi-Franchise, das in den 60ern durch Raumschiff Enterprise begründet wurde, als sich damals noch kaum jemand für Star Trek interessierte. Mittlerweile haben die schroffen Aliens einige Veränderungen durchgemacht, doch ein skurriles Stück (oder sollten wir sagen: zwei?) ihrer Physiologie wurde erst vor wenigen Jahren bestätigt.

Für die Klingonen aus Star Trek hält doppelt einfach besser

Vor ein paar Jahren dachten Fans von Star Trek: Discovery, sie gucken nicht richtig: Im großen Finale der 1. Staffel sahen wir einen Klingonen, der es nicht mehr zum Klo schaffte und gegen eine Wand pinkelt. Doch es wird noch schräger, denn der klingonische Kerl erleichtert sich nicht mit einem, sondern mit zwei Strahlen. Das wirft berechtigte Fragen auf – doch für die Antwort müssen wir noch weiter zurückgehen.

Im Webcast Alpha Quadrant sprachen die Discovery-Drehbuchautor:innen Bo Yeon Kim und Erika Lippoldt über die Implikationen ihrer Design-Entscheidung und bestätigten: Ja, Klingonenmänner sind mit zwei Penissen ausgestattet. Sie seien allerdings nicht die Ersten, die diese Eigenschaft eingebunden hätten. Bereits Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert hätte 1992 in Staffel 5, Folge 16 (Die Operation) erwähnt, dass Klingonen für alles eine Art Backup-Organ hätten. Bo Yeon Kim sagt dazu:

Laut Kanon haben Klingonen zwei Organe. Sie haben von allem zwei, oder? Also haben wir darüber diskutiert. Wenn wir sagen, von allem zwei, gilt das dann auch für den Penis?

Alien-Genitalien haben lange Historie in Star Trek

Star Trek-Fans wissen aus mehreren Quellen, dass der Geschlechtsverkehr mit Klingonen ziemlich unsanft werden kann. Das sahen wir zum Beispiel bei Worf (Michael Dorn) und seiner Ehefrau Jadzia Dax (Terry Farrell) in Star Trek: Deep Space Nine. Die doppelte Ausstattung könnte hier also durchaus mitverantwortlich sein. Oder vielleicht liegt es auch am Steineschmeißen, von dem Worf einst in Das nächste Jahrhundert sprach.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Klingonen sind übrigens nicht die einzigen Aliens im Trek-Kanon, die anders bestückt sind als Menschen. Im Star Trek-Film namens Star Trek VI - Das unentdeckte Land gerät Captain Kirk (William Shatner) in eine Prügelei mit einer unbekannten Alien-Art und tritt dieser Figur in das Körperteil, das er für die Kniescheibe hält. Die Gestaltwandlerin Martia (Iman) informiert ihn jedoch: "Das waren nicht seine Knie. Nicht jeder hat seine Genitalien an derselben Stelle.“ Autsch!

So geht die Klingonen-Lore in Star Trek weiter

Nachdem Discovery für die Klingonen bereits einige neue Wege beschritt, erleben wir nun in der neuen Star Trek-Serie namens Star Trek: Starfleet Academy einen neuen und ganz anderen Klingonen. Jay-Den Kraag (gespielt von Karim Diane) zeigt uns eine neue Seite der ikonischen Alien-Spezies: Im Gegensatz zu den kriegslustigen Klingonen-Klischees ist er ein pazifistischer Typ, der als Sanitäter für die Sternenflotte arbeiten will.

Falls ihr neugierig geworden seid, könnt ihr alle 60 Jahre Klingonen-Historie auf Paramount+ im Abo nachholen. Die zehn Folgen der 1. Staffel Starfleet Academy sind mittlerweile erschienen und führen diese fort.