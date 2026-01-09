Klingt nach einem der spannendsten Horrorfilme des Jahres: Im Trailer zu Undertone wird Sound zum Schrecken

Immer öfter gelingt es modernen Horrorfilmen, die keine Fortsetzungen oder Neuauflagen sind, lediglich durch geschicktes Marketing einen Hype zu generieren. Dem neuen A24-Streifen undertone könnte das mit seinem ersten Trailer ebenfalls gelingen.

Bei kaum einem Filmgenre ist das Marketing so entscheidend wie beim Horror. Es ist immer eine Gratwanderung, nicht zu viel zu verraten und trotzdem Zuschauer mit einem ersten Stimmungsbild anzulocken. In den vergangenen Jahren wurde auch verstärkt auf mit Jumpscares vollgepackte Trailer verzichtet und stattdessen ein Mysterium um die Filme geschaffen. Bei Filmen wie Weapons und Longlegs ist dieses Konzept aufgegangen und A24s undertone könnte der nächste Film in dieser Reihe werden.

Schaut hier den ersten Trailer zu undertone:

undertone - Trailer (English) HD

Der erste Trailer zu undertone verspricht einen wahren Horrorschocker

Der kommende Horrorfilm undertone erzählt die Geschichte der Podcasterin Evy (Nina Kiri), die zu Hause ihre kranke Mutter pflegt. In ihrem Podcast behandelt sie paranormale Themen und lädt des Öfteren Gäste zu sich ein. Als ein Ehepaar ihr nun Audiodateien mit merkwürdigen Geräuschen und Stimmen zukommen lässt, löst das bei Evy eine enorme Paranoia aus.

Der erste Trailer zu undertone verspricht einen aufwühlenden Gimmick-Horror, bei dem sich der Grusel allem voran über die Tonebene ausbreiten wird und somit sicherlich in einem dunklen Kinosaal am besten genossen werden kann. Der Film ist das Regiedebüt von Ian Tuason. Ebenfalls vielversprechend ist der erste Trailer zum neuen Action-Kracher They Will Kill You.

Wann und wo kann man undertone sehen?

Einen deutschen Kinostart hat der Film bislang noch nicht bekommen, in den USA startet der Film jedoch bereits am 13. März 2026 in den Kinos. Da A24 selbst nur selten Filme direkt in Deutschland veröffentlicht, bleibt es nur noch zu hoffen, dass der Film schnell einen Verleiher in Deutschland findet und wir auch hierzulande nicht allzu lange auf undertone warten müssen.