Knallharte Actionserie wurde zu einer der größten Netflix-Sensationen der letzten Monate – jetzt ist Staffel 2 sicher

Die historische Actionserie Last Samurai Standing kam bei Netflix als Mix aus Shogun und Squid Game daher. Jetzt dürfen sich Fans des erfolgreichen Formats auf eine weitere Season freuen.

Im vergangenen Monat veröffentlichte Netflix mit Last Samurai Standing eine neue Actionserie, die historisches Drama mit drastischen Überlebenskämpfen kombinierte. Der Mix aus Shogun und Squid Game entwickelte sich zwischenzeitlich zum Mega-Hit, der schnell die Charts-Spitze des Streamers erobern konnte. Seit dem Start mussten Fans um die Nachricht zur Zukunft von Last Samurai Standing bangen, doch jetzt gibt es endlich die erlösende Neuigkeit.

Last Samurai Standing bekommt von Netflix Staffel 2, die noch mehr Action haben soll

Wie unter anderem der Hollywood Reporter berichtet, wurde Last Samurai Standing von Netflix jetzt offiziell um eine 2. Staffel verlängert. Die Serie hielt sich laut dem Branchenblatt nach dem Release im November 2025 mehrere Wochen in der weltweiten Top 10 des Streamers und belegte in seinem Produktionsland Japan allein vier Wochen lang die Spitze der Netflix-Charts. In einem Statement verspricht Hauptdarsteller und Action-Choreograf Jun'ichi Okada für Staffel 2 von Last Samurai Standing noch mehr Kampfszenen.

Last Samurai Standing basiert auf der Romanvorlage Ikusagami und dem Manga Last Samurai Standing von Autor Shogo Imamura. Die Geschichte spielt im Japan des Jahres 1878, wo zu einem rätselhaften Wettbewerb aufgerufen wird. Dieser führt den Ex-Samurai Shujiro Saga (Jun'ichi Okada) und 291 weitere ehemalige Krieger zum Tempel Tenryu-ji nach Kyoto. Dort kämpfen sie alle in einem Todesspiel namens Kodoku ums Überleben. Am Ende kann nur eine Person das Preisgeld in Höhe von 100.000 Yen gewinnen.



Wann startet Last Samurai Standing Staffel 2 bei Netflix?

Ein konkretes Netflix-Startdatum für die neuen Folgen der Actionserie ist noch nicht bekannt. Wenn wir von der mittlerweile üblichen Wartezeit ausgehen, wird Last Samurai Standing Staffel 2 frühestens 2027 bei dem Streamer eintreffen.

Auch interessant:

Podcast: Die besten Serien 2025 im Rückblick

Vom Serien-Blockbuster bis zum absoluten Geheimtipp: Wir stellen euch im Moviepilot-Podcast Streamgestöber die 25 besten Serien vor, die es im Jahr 2025 zu entdecken gab.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Vom meisterhaften Andor-Finale, der fantastischen Dexter-Rückkehr über packende Western und Gladiatoren-Action bis zur neuen Staffel des Videospiel-Überfliegers Fallout und genialen Sci-Fi-Entdeckungen: Diese Highlights bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. dürft ihr als Serien-Fans nicht verpassen.