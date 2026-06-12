Knallharte Thriller-Serie des Yellowstone-Machers kehrt zurück: Erster Trailer zu Staffel 3 entfesselt neuen Krieg

Taylor Sheridan macht nicht nur Westernserien, sondern steht auch hinter einem Kriegs-Thriller, der schon seine 3. Staffel erhält. Seht jetzt den knallharten Teaser.

Mit Yellowstone hat Taylor Sheridan ein erfolgreiches Serien-Universum geschaffen und das Western-Genre für eine neue Generation revolutioniert. Doch der Serienschöpfer steckt auch hinter einer Vielzahl anderer Projekte, die bereits mehrere Staffeln vorweisen und eine starke Fangemeinde hinter sich versammeln können. Eines davon ist Lioness.

Die Action-Kriegsserie startet in wenigen Wochen bereits in die 3. Staffel. Wie der erste Teaser zeigt, erwartet uns dabei wieder jede Menge knallharte Action und Nervenkitzel.

Seht hier den Teaser zu Lioness Staffel 3:

Lioness - S03 Teaser (English) HD

Lioness Staffel 3: Avatar-Star Zoe Saldaña im Kampf gegen den Terror

Lioness dreht sich um die CIA-Agentin Joe, die die Eliteeinheit Lioness anführt und im Nahen Osten operiert. Ihr Ziel ist es, Terrorzellen zu infiltrieren und von innen heraus zu zerstören. Dabei sucht Joe vor allem den Kontakt zu Frauen, die mit Terroristen in Verbindung stehen, um in die Insider-Kreise zu gelangen. Schon bald muss sie sich jedoch die Frage stellen, wann moralische Grenzen der Undercover-Arbeit überschritten werden und Menschenleben auf dem Spiel stehen.

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Joe wird von Guardians of the Galaxy- und Avatar-Star Zoe Saldaña verkörpert, während Nicole Kidman ihre Vorgesetzte Kaitlyn Meade mimt. In Staffel 3 wird darüber hinaus auch Morgan Freeman zurückkehren, der im Vorgänger bereits die Rolle des US-Außenministers Edward Mullis innehatte. Wie der Teaser zeigt, erwarten Joe in der neuen Season wieder jede Menge gefährlicher Aufträge und ein neuer Krieg steht kurz bevor.

Wann kommt Lioness Staffel 3?

Die 3. Staffel von Lioness wird am 2. August 2026 bei Paramount+ an den Start gehen. Die neue Season umfasst acht Episoden, die wöchentlich auf dem Streamer erscheinen. Taylor Sheridan fungiert bei Lioness sowohl als Schöpfer als auch als Drehbuchautor, Showrunner und Produzent.

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