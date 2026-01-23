Knallharter Action-Thriller mit Jason Statham geht 2027 weiter: Er überzeugte vor 2 Jahren mit einer völlig abgefahrenen Story

Jason Stathams Action-Feuerwerk The Beekeeper geht nächstes Jahr im Kino weiter. Jetzt wurde der Starttermin für die Fortsetzung enthüllt.

Anfang 2024 ist Jason Stathams The Beekeeper mit einer ungewöhnlichen Prämisse in die Kinos eingezogen: Ein Imker (!) mit explosiver Vergangenheit rächt sich für den verheerenden Betrugsfall seiner älteren Nachbarin.

Der Action-Kracher konnte gegen ein Budget von rund 40 Millionen US-Dollar ganze 160 Millionen einspielen und erreichte bei Rotten Tomatoes einen Audience-Score von starken 92 Prozent. Jetzt soll Statham als Mr. Clay für einen neuen knallharten Fall zurückkehren. Denn The Beekeeper 2 hat einen offiziellen Starttermin erhalten.

The Beekeeper 2: Action-Kracher mit Jason Statham wird fortgesetzt

Wie Deadine berichtet, kehrt David Ayer (Training Day) bei dem Sequel nicht auf dem Regiestuhl zurück. Stattdessen wird Timo Tjahjanto (Nobody 2) übernehmen. Kurt Wimmer (Gesetz der Rache) der bereits für das Drehbuch von Teil 1 verantwortlich zeichnete, wird hingegen wieder das Skript übernehmen.

Details zur Handlung der Fortsetzung sind aktuell noch nicht bekannt. Neben Jason Statham stehen in The Beekeeper 2 unter anderem Jeremy Irons (Stirb Langsam 2), Yara Shahidi (Salt), Emmy Raver-Lampman (The Umbrella Academy), Bobby Naderi (Shadow), Jemma Redgrave (Doctor Who), Pom Klementieff (Guardians of the Galaxy 2) und Adam Copeland (Interrogation) vor der Kamera.

Wann kommt The Beekeeper 2 mit Jason Statham?

Der Film wird in etwa einem Jahr, am 15. Januar 2027 in den Kinos starten. Einen deutschen Kinostart gibt es noch nicht, doch ist davon auszugehen, dass dieser zeitnah erfolgt – womöglich sogar bereits am 14. Januar.

Wenn ihr bis dahin nochmal in den ersten Teil reinschauen wollt, könnt ihr das aktuell bei Amazon Prime Video im Streaming-Abo tun.

