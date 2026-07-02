Knapp 3-stündiger Western für die Ewigkeit: Heute läuft das Epos im TV

Im Fernsehen läuft heute ein Western für die Ewigkeit, der mit einem epischen Abenteuer, spektakulären Landschaftsaufnahmen und emotionaler Tiefe von Anfang bis Ende fesselt.

Ende der 80er-Jahre glaubte kaum jemand an das dreistündige Western-Epos Der mit dem Wolf tanzt. Doch Kevin Costner setzte mit seinem Regiedebüt alles auf eine Karte und wurde belohnt. Das berührende Drama erschien 1990 und war 22 Jahre lang der erfolgreichste Western aller Zeiten.

Der ARD-Sender One zeigt den modernen Klassiker am heutigen Samstag, den 4. Juli 2026 um 20:15 Uhr. Die Ausstrahlung geht bis 23:05 Uhr. Eine Wiederholung wird nicht gezeigt, doch Der mit dem Wolf tanzt findet ihr auch im Stream.

Berührender Western: Darum geht's in Der mit dem Wolf tanzt

Nach dem amerikanischen Bürgerkrieg wird Unionsoffizier John J. Dunbar (Costner) auf einen abgelegenen Außenposten versetzt. In der Einsamkeit freundet er sich nicht nur mit einem Wolf an, sondern auch mit dem Stamm der Lakota-Sioux. Nach anfänglichem Misstrauen taucht Dunbar immer stärker in die Kultur der Lakota ein. Zunehmend gerät er dadurch in einen Konflikt mit der US-Armee und muss sich schon bald entscheiden, wo seine wahre Heimat liegt.

Der mit dem Wolf tanzt ist ein besonders gefühlvoller Western, der sich in den knapp drei Stunden Laufzeit viel Zeit für seine Figuren nimmt und doch niemals langweilt. Hinzu kommen beeindruckende Naturaufnahmen, ein atmosphärischer Soundtrack und viel Liebe zum Detail.

Insbesondere die facettenreiche Darstellung der Lakota-Sioux verleiht dem Film Tiefe und wurde von den Kritiken hoch gelobt. Damit brach er mit alten Genre-Klischees und stereotypischer Darstellung. Außerdem besetzte Costner alle indigenen Rollen mit amerikanischen Ureinwohner:innen. Die Dialoge werden im Film ebenfalls weitgehend in Lakota gesprochen.

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Schwerer Start für Der mit dem Wolf tanzt zahlte sich aus

Der mit dem Wolf tanzt erhielt 12 Oscar-Nominierungen und gewann davon sieben, darunter auch die Auszeichnungen für den Besten Film, die Beste Regie und das beste adaptierte Drehbuch. Das wurde von Costners langjährigem Freund Michael Blake verfasst.

Der Autor versuchte jahrelang vergeblich in Hollywood Fuß zu fassen, musste zeitweise sogar bei Costner wohnen und wurde später obdachlos. Auf Costners Rat hin schrieb Blake Der mit dem Wolf tanzt zunächst als Roman, der mit 30.000 Exemplaren gedruckt wurde. Costner sicherte sich noch vor Erscheinen des Buches die Filmrechte und so konnte Blake sein Werk dennoch für den Film adaptieren.

Die aufwendige Produktion verschlang viel Geld und Zeit, so dass Costner von seinem Privatvermögen 3 Millionen in den insgesamt 19 Millionen teuren Film investieren musste. Das Risiko zahlte sich aus. Der mit dem Wolf tanzt spielte über 424 Millionen ein.

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Ganz anders sieht das bei Costners letztem großen Western-Projekt Horizon aus. Auch hier investierte der Schauspieler und Regisseur erhebliche Summen seines eigenen Vermögens, doch der erhoffte Publikumserfolg blieb bislang aus. Stattdessen häuften sich Negativschlagzeilen über Schulden und Klagen.