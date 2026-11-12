Knast, weil man James Bond oder Star Wars auf DVD hat? Filmfans machen sich über neues Gesetz lustig

In Großbritannien wurde ein kontroverses Gesetzt zum Inhalt gewisser Filme erlassen. Auf James Bond oder Star Wars wirkt sich das wohl nicht aus, Fans ließen sich den Spott trotzdem nicht nehmen.

In England und Wales trat letzte Woche ein neues Porno-Gesetz in Kraft. Laut dem Guardian gehe es dabei vor allem um ein Verbot von Szenen, die Strangulierungen zeigen. Das gilt nicht nur für erotisches Würgen, sondern auch für sogenanntes Facesitting. Kritiker:innen sprechen von einem moralisierenden Gesetz, das in der Praxis kaum umgesetzt werden könne und keineswegs die um sich greifende Frauenfeindlichkeit unter jungen Männern adressiere.

Weniger konstruktiv, aber dafür umso komischer gingen Filmfans im Internet mit dem neuen Verbot um.

Sind der Macht-Würgegriff aus Star Wars und James Bond-Aggrosex noch erlaubt?

Viral machte ein Tweet von X-User Not Perfected Yet die Runde, der auf das UK-Gesetz mit einem Screenshot aus James Bond 007 - GoldenEye reagierte. Der zeigt die Action-Sexszene zwischen 007 (Pierce Brosnan) und Bond-Girl Xenia Onatopp (Famke Janssen), die den Agenten an einer Stelle mit ihren kräftigen Chun-Li-Beinen stranguliert. Dazu der Text: "Ich gehe ins Gefängnis, weil ich GoldenEye auf VHS, DVD und Blu-ray habe."

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Andere User erweiterten den Spaß um Szenen mit Dom-Daddy Darth Vader, der im Star Wars-Originalfilm Krieg der Sterne seinen übernatürlichen (und für manche bestimmt anregenden) Macht-Würgegriff zur Schau stellt. Ein anderer teilte eine relevantere Szene aus der rabiaten und oft über die Strenge schlagenden Amazon-Serie The Boys, in der das Sitzen auf einem Gesicht tatsächlich tödlich ausgeht.

Natürlich ist all das amüsantes Shitposting. Es gibt aber wirklich Beispiele, in denen man sich durch juristische Entwicklungen mit der Filmsammlung strafbar machen kann. In Deutschland gab es etwa den Fall der schlüpfrigen Schulmädchenreport-Filmreihe, die zum Teil verboten wurde.

Das sagen kritische Stimmen zum Porno-Gesetz

Ebenfalls verboten wurde XXX-Content, der Verwandtschaftsverhältnisse und fiktive Situationen zeigt, in denen die Darstellenden Minderjährige spielen. Bei Besitz drohen teilweise mehrere Jahre Haft. Die Argumentation von Justizminister Alex Davies-Jones lautet: "Inhalte, die Gewalt gegen Frauen normalisieren oder sogar verherrlichen, sind gefährlich und können die Grenze zu dem verwischen, was im wirklichen Leben akzeptabel ist."



Eine ernsthaftere Auseinandersetzung mit dem Gesetz und dessen limitierter Effizienz ist unter anderem beim Economist zu lesen, der argumentierte: "Es ist nicht populär, Pornografie zu verteidigen. Doch auch wenn die strengeren Regeln in England bei Moralisten auf Zustimmung stoßen dürften, sollten sie jeden beunruhigen, dem die Meinungsfreiheit am Herzen liegt oder der staatliche Übergriffe kritisch sieht."

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Und beim Cosmopolitan heißt es unter anderem: "Darstellungen von Würgen sollten online frei zugänglich sein, aber das Problem geht weit über den Pornokonsum von jungen Leuten hinaus. Wir brauchen dringend eine umfassende Sexualerziehung, Medien- und Pornokompetenz und sollten offene, wertungsfreie Gespräche über Sex, Beziehungen und Einvernehmlichkeit fördern."