Knives Out 3-Star Josh Brolin versaute Steven Spielberg andauernd eine Szene, bis der Regisseur ihn ausschimpfte: "Das kostet Geld"

Josh Brolin ist heute ein Star von Welt, hat aber auch mal klein angefangen: Als Jugendlicher musste er von Steven Spielberg zurechtgewiesen werden.

In Knives Out 3 spielt Josh Brolin eine der Hauptrollen und das war sogar in seinem ersten Film so. In jungen Jahren konnte sich der Schauspieler bereits eine Rolle in Steven Spielbergs und Richard Donners Die Goonies sichern. Allerdings war er so aufgeregt, dass er immerzu lachen musste, was seine Szene ordentlich vermasselt hat.

Josh Brolin hat beinahe den Dreh von Die Goonies versaut, bis er von Steven Spielberg zurechtgewiesen wurde

In einem Interview zu The Running Man sprechen Lee Pace, Glen Powell und Josh Brolin mit Entertainment Tonight. Dabei plaudert Letzterer über seinen allerersten Film aus dem Nähkästchen, der mittlerweile ein echter Klassiker geworden ist: Die Goonies.

Bei den Dreharbeiten zum Abenteuerfilm, der sich um eine Gruppe Kinder und Jugendliche dreht, war Josh Brolin offenbar so nervös und aufgeregt, dass er ständig loslachen musste, sobald die Klappe fiel und "Action" gerufen wurde. Das sei einen halben Tag lang so gegangen, bis Steven Spielberg die Hutschnur geplatzt sei.



Der Regisseur, der den Film gemeinsam mit Richard Donner gedreht hat, soll sich den damals noch sehr jungen Josh Brolin zur Brust genommen haben. Der Schauspieler erzählt, Steven Spielberg habe ihm erklärt, dass das so einfach nicht gehe. Er machte dem Jungen klar, dass die ganze Angelegenheit viel Geld kostet.

Ich habe den ersten halben Tag beim Filmen ruiniert, weil ich so sehr lachen musste. Ich schätze, wegen der Nerven. Jedes Mal, wenn sie 'Action' gerufen haben, habe ich einfach gelacht. Und Spielberg kam irgendwann zu mir und meinte 'wir müssen – das kostet Geld!'

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Offenbar hat die Standpauke Wirkung gezeigt und die Dreharbeiten konnten letzten Endes abgeschlossen werden. Die Goonies war ein voller Erfolg und genießt auch heute noch Kultstatus als einer der schönsten Abenteuerfilme für die ganze Familie.

Es sei laut Josh Brolin allerdings eigentlich purer Zufall gewesen, dass er letztlich die Rolle in Die Goonies ergattert habe. Das wäre zu der Zeit passiert, als er manchmal sogar drei Vorsprechtermine an einem Tag gehabt hätte. Nach 350 Versuchen habe er dann letztlich den Job bekommen.