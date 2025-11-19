Netflix' 450-Millionen-Reihe: Rian Johnson verrät, ob er Knives Out 4 mit Daniel Craig drehen will

Der Start von Knives Out 3 steht unmittelbar bevor, doch schon jetzt plant Macher Rian Johnson eine Fortführung der Netflix-Reihe. Demnach entwickelt er gerade erste Ideen für Teil 4.

Mit der Knives Out-Reihe hat sich Regisseur Rian Johnson (Looper) einen persönlichen Traum erfüllt und ein Krimi-Franchise à la Agatha Christie erschaffen. Wurde der erste Film noch direkt fürs Kino produziert, sicherte sich Netflix 2021 dank eines Millionen-Deals die Rechte an dem Whodunit-Spaß und ist seitdem exklusive Streaming-Heimat der Fortsetzungen Glass Onion: A Knives Out Mystery und Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery.

Letztere bekommt am 27. November 2025 einen limitierten Kinostart spendiert und läuft dann regulär ab dem 12. Dezember im Netflix-Programm. Der damalige Deal zwischen dem Streaming-Giganten und Johnson umfasste eigentlich nur Teil 2 und 3, doch der Kreativkopf denkt offenbar bereits über einen weiteren Knives Out-Film mit dem exzentrischen Hercule Poirot-Äquivalent Benoit Blanc (Daniel Craig) nach.

"Ich weiß nicht, warum ich damit aufhören sollte": Rian Johnson tüftelt bereits an Knives Out 4

Wie Johnson bei der Wake Up Dead Man-Premiere am vergangenen Montag in Los Angeles dem Hollywood Reporter verriet, ist er höchst motiviert, seine erfolgreiche Krimi-Reihe weiter fortzusetzen:

Nach der Fertigstellung von Teil 3 fühle ich mich voller kreativer Energie. Daniel [Craig] und ich beginnen bereits, uns Gedanken zu machen… Wie könnte der nächste Film aussehen, wenn wir noch einen machen?



Die Betonung liegt hier noch auf "wenn", denn Johnsons Aussage ist natürlich noch keine offizielle Bestätigung, dass es wirklich einen vierten Eintrag ins Knives Out-Universum geben wird. Die Chancen stehen angesichts der Beliebtheit der Reihe aber sicherlich nicht schlecht und auch Johnson fügte vielversprechend an:

Ich weiß nicht, warum ich damit aufhören sollte, wenn wir sie weiterhin machen dürfen.



Das klingt ganz danach, als liegt der Ball nun auf der Seite von Netflix. Sollte Teil 3 aber ein ähnlich großer Erfolg werden wie sein Vorgänger Glass Onion, dann wird der Streamer wohl ebenfalls großes Interesse an einer Fortführung der Whodunit-Reihe haben.

Worum geht es in Netflix' Knives Out 3: Wake Up Dead Man?

In Wake Up Dead Man hat Ermittler Benoit Blanc seinen bisher gefährlichsten Fall zu lösen. Ein mysteriöser Mord führt ihn nämlich direkt in düstere Kreise der katholischen Kirche, was den erfahrenen Schnüffler an seine Grenzen treibt. Unterstützt wird er jedoch von der örtlichen Polizeichefin Geraldine Scott (Mila Kunis).

Für Knives Out 3 hat sich wieder einmal ein illustrer Cast zusammengefunden. Vor der Kamera standen neben Hauptdarsteller Daniel Craig auch Stars wie Josh Brolin, Glenn Close, Josh O'Connor, Kerry Washington, Andrew Scott, Cailee Spaeny, Jeremy Renner und Thomas Haden Church.

