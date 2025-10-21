"Körperliche Herausforderung": Berlin – Tag & Nacht-Dreh mit Hooligans brachte Cast an seine Grenzen

Bruno muss bei Berlin – Tag & Nacht gerade einen riesigen Rückschlag einstecken, als sein Fußballturnier von Hooligans gesprengt wird. Darsteller Matthias verriet Moviepilot, wie der Dreh vor Ort war.

Bei Berlin – Tag & Nacht versucht Bruno gerade alles, um seinen alten Fußballverein wieder auf Vordermann zu bringen. Um neue Mitglieder anzulocken, veranstaltet er ein Benefizturnier. Anfangs scheint es ein voller Erfolg zu sein, doch die Stimmung kippt, als plötzlich Hooligans das Feld stürmen und die Spieler und das Publikum angreifen.

Wie besonders der Dreh für alle Beteiligten vor Ort war, verriet Bruno-Darsteller Matthias jetzt im Interview.

Berlin – Tag & Nacht-Dreh: Diese Bedingungen erschwerten den Drehtag

Dass ein Drehtag mit einem speziellen Thema und vielen Kompars:innen anstrengend sein kann, ist kein Geheimnis. Doch es gibt noch andere Umstände, die einen Arbeitstag dieses Umfangs erschweren können. Im Interview erklärte Matthias Etienne Girrulat:

Der Dreh des Fußballturniers war sehr actionreich und für mich und alle anderen Beteiligten aufgrund des Wetters an diesem Tag definitiv eine körperliche Herausforderung.



An diesem Tag seien die Temperaturen über 30 Grad gewesen. Alle seien an diesem Tag an ihre Grenzen gekommen, um ein Fußballspiel zu simulieren. Dennoch habe der Dreh unheimlich Spaß gemacht. Denn – anders als sonst – wurde mit diversen Kameras, Dashcams und einer Drohne gedreht, die die spektakulären Hooligan-Szenen eingefangen hat. "Die Größe der Produktion an diesem Tag war beeindruckend. Trotz 33 Grad haben alle konzentriert gearbeitet und alles hat geklappt." Für Matthias sei es persönlich besonders herausfordernd gewesen, da er selbst kein Fußball spielen kann.

Das bedeutet der Überfall für Bruno

Für Bruno bedeutet der Verein wohl mehr als für andere. Immerhin hat er dort die wenigen Momente seiner Jugend in Frieden verbringen können. Deswegen hängt ihm der Verein besonders am Herzen und er hat alles darangesetzt, ihn vor dem Ruin zu retten. Mit dem Benefizturnier sah er sich bereits am Ziel, doch dann kam alles anders. "Die Trauer und Enttäuschung, fühlen sich für Bruno unreal an, weil er im Begriff war die schönen Momente seiner Vergangenheit retten zu können und nun vor den Scherben der Gegenwart steht", betonte Matthias.