Kommendes Sci-Fi-Highlight von gefeiertem Regisseur kündigt sich mit neuem Trailer an: Ein Zeitreisender muss 130-mal die Welt retten

Nach langer Pause kehrt Gore Verbinski mit einem neuen Film zurück. Der jüngste Trailer zu Good Luck, Have Fun, Don't Die verspricht ein kreatives Science-Fiction-Spektakel.

Mit Good Luck, Have Fun, Don't Die könnten wir es mit dem ersten großen Science-Fiction-Highlight des Kinojahres 2026 zu tun haben. Der Film kennzeichnet gleichzeitig die Rückkehr von Fluch der Karibik-Regisseur Gore Verbinski, der sich für zehn Jahre von der Arbeit für die große Leinwand zurückgezogen hat. Der Film hat nun einen vielversprechenden zweiten Trailer erhalten.

Worum geht es im Sci-Fi-Film Good Luck, Have Fun, Don't Die?

In Good Luck, Have Fun, Don't Die wird eine dystopische Zukunftsvariante unserer Erde gezeichnet, in der die Menschheit wie hypnotisiert an den eigenen sozialen Endgeräten festhängt. Dabei verliert sie jeglichen Zugang zu wahrer zwischenmenschlicher Bindung und bekommt gar nicht mehr richtig mit, wie die Welt vor die Hunde geht. Sam Rockwell spielt hier einen Zeitreisenden, der eine Truppe zusammentrommelt, um die Welt vor dem Untergang und einer wildgewordenen KI zu bewahren. Das Ganze müssen sie aber nicht nur einmal, sondern gleich 130-mal tun.

Hier der neue Trailer zum Sci-Fi-Highlight:

Good Luck, Have Fun, Don't Die - Trailer 2 (English) HD

Neben Rockwell sind auch Juno Temple (Ted Lasso, The Dark Knight Rises), Zazie Beetz (Joker, Deadpool 2) und Michael Peña (Million Dollar Baby, Ant Man) Teil des Casts. Der neue Trailer zeigt jetzt ein wenig mehr von der wahrlich düster gezeichneten Welt und verspricht ein spaßiges Science-Fiction-Spektakel, bei dem Regisseur Verbinski seiner Kreativität gänzlich freien Lauf lassen konnte.

Good Luck, Have Fun, Don't Die startet nur eine Woche vor Der Astronaut, einem weiteren vielversprechenden Science-Fiction-Streifen, den sich auf Moviepilot schon viele Filmfans vorgemerkt haben.

Wann und wo kann man Good Luck, Have Fun, Don't Die sehen?

Good Luck, Have Fun, Don't Die startet hierzulande am 12. März 2026 in den Kinos. Der Film ist somit nicht nur einer von zwei Science-Fiction-Filmen die im März starten werden, sondern neben They Will Kill You auch der zweite Film im März mit Zazie Beetz in einer der Hauptrollen.