Kommt A House of Dynamite Teil 2? Bei Netflix gibt es jetzt schon zwei Filme, die euch über das Ende hinweghelfen

Nach dem unfassbaren Cliffhanger in den letzten Minuten von A House of Dynamite fragen viele Netflix-Abonnent:innen nach Teil 2 des Thrillers von Kathryn Bigelow.

Der große Netflix-Film der Woche trägt den Titel A House of Dynamite und wartet mit einer nervenaufreibenden Prämisse auf: Eine Atomrakete fliegt direkt auf Chicago zu und der Verteidigungsapparat der USA sieht sich gezwungen, eine verheerende Entscheidung zu treffen. Und genau auf diese Entscheidung läuft der Film hinaus.

Achtung, es folgen Spoiler!

Regisseurin Kathryn Bigelow und Drehbuchautor Noah Oppenheim bauen knapp zwei Stunden lang Spannung auf und präsentieren uns drei Durchläufe der Krisensituation, ehe am Ende der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika (Idris Elba) jene Entscheidung treffen muss, vor der sich alle Menschen im Situation Room fürchten.

Wird er zum nuklearen Gegenschlag ausholen? Oder mit seiner Reaktion warten, bis die Rakete eingetroffen ist? Und wer hat die Rakete eigentlich losgeschickt? Das Ende von A House of Dynamite beantwortet keine dieser Fragen und sorgt seit Veröffentlichung des Films für Diskussionen im Internet. Fans wollen jetzt vor allem wissen:

Kommt A House of Dynamite Teil 2 zu Netflix?

Die Antwort auf diese Frage lautet nach aktuellem Stand: nein. A House of Dynamite Teil 2 wurde bislang nicht offiziell von Netflix angekündigt. Auch im Hinblick auf Bigelows Filmografie scheint eine Fortsetzung sehr unwahrscheinlich: Die US-amerikanische Filmemacherin hat noch nie einen zweiten Teil zu einem ihrer Erfolge gedreht.

Dass A House of Dynamite nie als Start einer Filmreihe geplant wurde, bestätigt auch Noah Oppenheim. Das offene Ende ist eine bewusste Entscheidung, die zur Diskussion anregen soll, wie er im Interview mit Decider verrät:

[Das Ende von A House of Dynamite] ist ein Aufruf zur Vorsicht und eine Einladung zum Gespräch. Ganz gleich, was ihr euch das endgültige Ergebnis vorstellt, ihr habt bereits gesehen, wie sich ein Horror entfaltet hat. Und in der realen Welt lauern diese Waffen und alle Prozesse, die ihr gerade gesehen habt, immer noch im Hintergrund unseres Lebens. Fühlen wir uns mit dieser Realität wohl oder sollten wir etwas dagegen unternehmen?

Die einzige Hoffnung, die es aktuell für A House of Dynamite Teil 2 gibt, sind die Streaming-Zahlen. Sollte sich der Film in einen Überflieger für Netflix verwandeln, könnte die Chance auf eine Fortsetzung realistisch werden. Nicht zuletzt hat Netflix schon öfter Geschichten verlängert, für die nie Teil 2 geplant war, etwa Squid Game.

Statt einer A House of Dynamite-Fortsetzung bei Netflix

Wenn ihr nach dem Ende von A House of Dyamite trotzdem auf der Suche nach weiteren spannenden Thriller-Stoffen seid, dann könnten euch zwei ähnliche Filme von Kathryn Bigelow sehr glücklich machen, die sich aktuell im Katalog des Streamers befinden: Tödliches Kommando – The Hurt Locker (2008) und Zero Dark Thirty (2012).

Der Kriegs-Thriller Tödliches Kommando – The Hurt Locker spielt vor dem Hintergrund des zweiten Irakkriegs und erzählt von einem Bombenräumkommando, das sich in gefährlichen Situationen verliert. Zero Dark Thirty rekonstruiert derweil die Jagd nach Osama bin Laden und sorgt als ambivalenter Polit-Thriller ebenso für Spannung.

Mehr dazu:

A House of Dynamite befindet sich seit dem 24. Oktober 2025 bei Netflix im Streaming-Abo. Bereits im September feierte der Film bei den Filmfestspielen von Venedig seine Premiere und kam danach sogar für einen limitierten Zeitraum ins Kino.