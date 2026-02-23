Kommt A Knight of the Seven Kingdoms Folge 7? So lange müsst ihr auf die nächsten Episoden warten

Diese Woche begeisterte die 6. Folge von A Knight of the Seven Kingdoms über alle Maßen. Klar, dass Fans nun wissen wollen, wo Episode 7 bleibt. Doch wann geht die Fantasyserie endlich weiter?

Mit jeder neuen Episode von A Knight of the Seven Kingdoms wuchs die Erkenntnis der Game of Thrones-Fangemeinde, dass sie es hier mit einem weiteren Serien-Glanzstück aus der Westeros-Welt zu tun hat. Logisch, dass nun alle nach Folge 7 auf HBO Max dürsten. Für diejenigen, die darauf warten, kommt nun der Wermutstropfen: Diese wird es (vorerst) nicht geben, denn Staffel 1 von AKOTSK besteht tatsächlich nur aus sechs Episoden. Doch es gibt einen Lichtstreif am Fantasy-Horizont...

A Knight of the Seven Kingdoms Folge 7 kommt nicht, aber Staffel 2 ist in Arbeit

Die zurückliegende 6. Folge von A Knight of the Seven Kingdoms wurde vom Streaming-Publikum euphorisch gefeiert und stellte somit den krönenden Abschluss von Staffel 1 dar. Sicherlich war die Serie mit ihrer ungewöhnlich knappen Laufzeit pro Episode ein eher kurzes Vergnügen. Angesichts der gebotenen Qualität der Serie dürfte dies allerdings zu verschmerzen sein.

Darüber hinaus werden Fans der humorvollen Fantasyserie nicht außergewöhnlich lange ohne Dunk (Peter Claffey) und Egg (Dexter Sol Ansell) auskommen müssen. Denn wie Variety berichtete, haben die Dreharbeiten zu Staffel 2 bereits im Dezember 2025 begonnen, um den Release im Jahr 2027 zu ermöglichen. Das ist eine relativ kurze Wartezeit, verglichen mit der anderen GoT-Prequel-Serie House of the Dragon.

Ein genaues Startdatum in 2027 steht zwar noch nicht fest, es ist aber durchaus nicht unwahrscheinlich, dass HBO erneut eine Veröffentlichung zu Beginn des Jahres anstrebt.

Worum geht es in Staffel 2 von A Knight of the Seven Kingdoms?

Die 2. Staffel von A Knight of the Seven Kingdoms wird auf dem zweiten Band von George R.R. Martins Heckenritter-Trilogie basieren, der den Titel Das verschworene Schwert trägt. Darin reisen Dunk und Egg in die Weite und erleben dort neue gefährliche und aufregende Abenteuer. Wie das Ende von Season 1 zeigte, schließt sich Egg jedoch ohne die Erlaubnis seines Vaters Maekar (Sam Spruell) seinem hünenhaften Begleiter an, was sicher noch für größere Konflikte in Staffel 2 sorgen wird.

Showrunner Ira Parker kündigte kürzlich zudem mehr physische Action für Egg an. Die nächsten sechs Episoden könnten also möglicherweise noch spektakulärere Schauwerte als bisher bieten.